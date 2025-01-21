Алексей Текслер потребовал максимально ответственного подхода к поддержке ветеранов

Челябинская область помнит и ценит вклад поколения победителей

Губернатор Алексей Текслер поручил подойти к вопросам, связанным со всесторонней поддержкой ветеранов Великой Отечественной войны, крайне ответственно. В Челябинске прошло заседание регионального оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Победы.

«В первую очередь, как сказал президент, нужно уделить самое пристальное, сердечное внимание нашим дорогим ветеранам. Коллеги, настоятельно прошу, требую от вас подойти ко всем вопросам, связанным с поддержкой ветеранов Великой Отечественной войны, крайне ответственно», — сказал губернатор.

Алексей Текслер поставил задачу обеспечить ветеранам постоянное медицинское сопровождение, окружить заботой, вниманием, пригласить их для участия в праздничных мероприятиях и сопроводить, в зависимости от состояния здоровья организовать индивидуальные поздравления по месту жительства.

В регионе повесят специальные таблички на дома, в которых живут участники Великой Отечественной войны.

Также губернатор поручил проверить состояние всех памятников и мемориалов в Челябинской области.