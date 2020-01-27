Алексей Текслер посетил церемонию вручения ежегодной премии «Светлое прошлое»

Губернатор поздравил номинантов и поблагодарил за значительный вклад в развитие региона.

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В Челябинской области состоялась церемония вручения XVI народной премии «Светлое прошлое». Глава региона Алексей Текслер посетил мероприятие, где с приветственной речью обратился к номинантам.

«У данной премии великолепная история. Когда я смотрел на события, которые являются для региона значимыми, знаковыми, я обратил внимание на эту премию. За последние 15 лет 131 человек, наши земляки, выдающиеся личности, которые внесли свой значительный вклад в развитие региона и нашей большой страны, получили эту премию. Важно, что южноуральская земля смогла воспитать и еще воспитает людей, которые смогут и должны сделать нашу землю лучше. Это мостик в будущее, замечательный пример молодым южноуральцам, чтобы жить и работать, добиваться успеха. Я поздравляю нынешних номинантов с этой заслуженной наградой и хотел бы пожелать всем мира и добра», — поздравил номинантом Алексей Текслер.

Отметим, что премию «Светлое прошлое» организовал Олег Митяев. Она приурочена ко дню рождения Челябинской области и вручается знаменитым южноуральцам, проживающим не на территории региона. Достижения могут быть в области искусства, науки, спорта, производства, общественно-политической деятельности.

«Это было волнительно, я понимал, что это будет трогательный момент, но не ожидал, что выйдя на сцену, имея такой большой опыт, буду волноваться. Успокоился только когда понял, что это мои родные стены, мой дом, мои близкие. С огромным удовольствием прочитал стихотворение для лучшего зрителя, Челябинск это мой родной дом», — делится эмоциями с корреспондентом медиахолдинга ОТВ лауреат премии актер Артем Каминский.

Лауреатами 2019 года стали 9 человек. Помимо Артема Каминского среди них заместитель председателя коллегии военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев, физик Вадим Бражкин, первый заместитель главнокомандующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Российской Федерации Сергей Бунин, заслуженный работник физической культуры Исаак Валицкий, хоккеист Евгений Давыдов, профессор архитектуры Владислав Кирпичев, артист балета Александр Мунтагиров и онколог Юрий Патютко.