Алексей Текслер поручил завершить уборочную кампанию в Челябинской области до минусовых температур

Губернатор провел совещание с главами и Минсельхозом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с главами районов и министерством сельского хозяйства по проведению уборочной кампании. Он дал ряд поручений на текущие работы и озвучил стратегические задачи по развитию отрасли АПК, передает пресс-служба регионального правительства.

Алексей Текслер отметил, что в настоящее время темпы уборки отстают от уровня прошлого года.

«Понимаю, что есть объективные причины — погодные условия. Но с этим мы сталкиваемся не в первый раз, и реакция должна быть адекватной сложившимся природно-климатическим условиям. Мы не должны допустить, чтобы продукция, в которой нуждаются люди, осталась на полях. Впереди много работы, уборочную нужно завершить до минусовых температур», — подчеркнул губернатор.

По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, общая уборочная площадь сельхозкультур составляет 1 млн 956 тыс. га. Обмолочено 296 тыс. га, собрано 440 тыс. тонн. Урожайность составляет 14,9 центнера с га, на 1,9 центнера меньше прошлогоднего.

Помимо осенних дождей, трудности аграриям доставила и летняя засуха. В министерстве зарегистрировали три засушливых периода. Теперь уборке мешают дожди, в десяти районах отмечено превышение среднемесячной нормы осадков. Главы Брединского, Октябрьского, Уйского, Сосновского, Троицкого, Карталинского и Красноармейского районов доложили о ходе уборочной страды, и все отметили, что основная проблема уборки — дожди. Аграрии используют каждый погожий день на полевые работы.

Обсудили на совещании и рост цен на горюче-смазочные материалы и возможную пролонгацию льготных кредитов. Рост стоимости ГСМ в этот период характерен для всех территорий страны. Участники совещания пришли к выводу, что сельхозтоваропроизводителям лучше перейти на заключение договоров по поставкам с вертикально интегрированными компаниями, присутствующим в регионе.

На территории области действуют 149 зерносушилок. Ранее губернатор инициировал выделение субсидий на строительство зерноскладов, которые были включены в программу капексов. Общая сумма субсидий на строительство и модернизацию объектов АПК в этом году составляет 241 млн рублей. Из этой суммы часть будет направлена на возмещение затрат на строительство 12 новых зернохранилищ.

В целом зернохранилища еще готовы принять более 1,8 млн тонн, что вполне достаточно для хранения нового урожая.

«Сейчас стоит задача по перераспределению мощностей для сушки и хранения зерна между муниципальными образованиями. Поэтому главам необходимо вовремя заявлять о таких потребностях», — обратился заместитель губернатора Сергей Сушков.

Алексей Текслер отметил, что для успешного завершения кампании необходимо активизировать все силы и оптимизировать рабочие процессы, так как процесс уборки будет массовым.

«В это время особенно важно гармонизировать отношения всех сторон: поставщиков зерна, элеваторов, переработчиков», — дал он поручение Сергею Сушкову, главам и областному Минсельхозу.

Он также поручил сформировать задачи в сфере АПК перед бюджетом на следующие три года.

«Главная цель — увеличение урожайности до 20 центнеров с гектара, что предполагает вовлечение в оборот неиспользуемых земель, мелиорацию, использование удобрений и цифровизацию отрасли», — резюмировал губернатор.