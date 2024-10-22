Временно исполняющим обязанности мэра Челябинска стал Алексей Лошкин

Он сменил на этом посту Александра Астахова

Претендент на должность мэра Челябинска Алексей Лошкин назначен врио главы города. Об этом сообщили в Гордуме.

Напомним, ранее он занимал должность председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области, а 17 октября подал заявку на должность мэра. Сейчас он занимает пост заместителя главы города по правовым и имущественным вопросам.

Алексей Лошкин написал в своем телеграм-канале, что готов развивать город и надеется, что челябинцам будет комфортно здесь жить, работать и создавать семьи.

«Вижу для себя большое количество направлений для приложения сил. Буду много ездить по городу, встречаться с жителями, разбираться в каждой ситуации», — подчеркнул Алексей Лошкин.

Ранее исполнявший обязанности мэра Александр Астахов сложил полномочия по собственному желанию.