Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на очередном заседании оперативного штаба отметил положительную динамику снижения воды на подтопленных территориях. При этом он подчеркнул, что сложная ситуация сохранятся в Миассе и в Ленинском районе Челябинска. Глава региона поручил мэрам использовать все мощности и как можно скорее откачать всю воду, передает пресс-служба правительства Челябинской области.
По словам Алексея Текслера, большая вода сохраняется в самом Миассе. Непростая ситуация в поселках Смородинка и Динамо. Но положительная динамика есть. Снижается и уровень воды в Иремельском водохранилище.
Для откачки воды с улицы Энергетиков в Ленинском районе Челябинска глава региона призвал привлечь дополнительные силы.
«Нужно ускорить откачку воды. К администрации города в первую очередь обращаюсь. Мы направили на улицу Энергетиков дополнительные мощности. Сейчас там работает большая пожарная насосная станция. Считаю, что надо усилить работу и направить дополнительную технику, чтобы максимально интенсивно убирать воду»,— сказал он.
Алексей Текслер подчеркнул, что в регионе создан значительный резерв сил и технических средств, большая часть которых передана муниципалитетам. И их нужно использовать.
«Сегодня главная задача — ускорить водопонижение, откачку воды из жилых помещений. Напоминаю про санитарную обработку, знаю, что в муниципалитетах эта работа уже началась по мере ухода воды. Держите ситуацию на контроле»,— поручил губернатор.
Также Алексей Текслер поручил держать на особом контроле ситуацию с вывозом ТКО.
В ходе заседания губернатор поблагодарил сотрудников всех экстренных служб, задействованных в ликвидации подтоплений и помощи пострадавшим. Это не только южноуральские спасатели, но и специалисты из Екатеринбурга, Тюмени и Кургана.
Напомним, на семи территориях по-прежнему действует режим ЧС. Это Еткульский, Верхнеуральский, Еманжелинский районы, Копейск, Коркино, Миасс и Карабаш.
Кстати, уровень воды снизился и в Шершневском водохранилище в Челябинске. Сброс воды также снизили до 100 кубометров в секунду.