Алексей Текслер поручил ускорить откачку воды с подтопленных территорий Челябинской области

Для этого есть все необходимые мощности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на очередном заседании оперативного штаба отметил положительную динамику снижения воды на подтопленных территориях. При этом он подчеркнул, что сложная ситуация сохранятся в Миассе и в Ленинском районе Челябинска. Глава региона поручил мэрам использовать все мощности и как можно скорее откачать всю воду, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

По словам Алексея Текслера, большая вода сохраняется в самом Миассе. Непростая ситуация в поселках Смородинка и Динамо. Но положительная динамика есть. Снижается и уровень воды в Иремельском водохранилище.

Для откачки воды с улицы Энергетиков в Ленинском районе Челябинска глава региона призвал привлечь дополнительные силы.

«Нужно ускорить откачку воды. К администрации города в первую очередь обращаюсь. Мы направили на улицу Энергетиков дополнительные мощности. Сейчас там работает большая пожарная насосная станция. Считаю, что надо усилить работу и направить дополнительную технику, чтобы максимально интенсивно убирать воду»,— сказал он.

Алексей Текслер подчеркнул, что в регионе создан значительный резерв сил и технических средств, большая часть которых передана муниципалитетам. И их нужно использовать.

«Сегодня главная задача — ускорить водопонижение, откачку воды из жилых помещений. Напоминаю про санитарную обработку, знаю, что в муниципалитетах эта работа уже началась по мере ухода воды. Держите ситуацию на контроле»,— поручил губернатор.

Также Алексей Текслер поручил держать на особом контроле ситуацию с вывозом ТКО.

В ходе заседания губернатор поблагодарил сотрудников всех экстренных служб, задействованных в ликвидации подтоплений и помощи пострадавшим. Это не только южноуральские спасатели, но и специалисты из Екатеринбурга, Тюмени и Кургана.

Напомним, на семи территориях по-прежнему действует режим ЧС. Это Еткульский, Верхнеуральский, Еманжелинский районы, Копейск, Коркино, Миасс и Карабаш.

Кстати, уровень воды снизился и в Шершневском водохранилище в Челябинске. Сброс воды также снизили до 100 кубометров в секунду.