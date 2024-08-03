В Челябинске уровень воды в Шершневском водохранилище снизился

Сброс воды в реку Миасс также снизили

Обильных осадков в последние дни в Челябинске не наблюдается, и уровень воды в Шершневском водохранилище снизился. В связи с этим снизили и сброс воды в реку Миасс с 110 до 100 кубометров в секунду, сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии.

«В данный момент ситуация на Шершневском водохранилище стабилизировалась и полностью находится под контролем, учитываются все возможные риски. Сброс воды снижен и по возможности будет снижаться в дальнейшем»,— сообщили в ведомстве.

За уровнем воды, а также за состоянием плотины следят в круглосуточном режиме, чтобы вовремя среагировать на возможные угрозы.