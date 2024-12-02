Губернатор Челябинской области поручил проработать вопрос по внесению изменений в постановление правительства в части расширения права на ежемесячные выплаты детям участников СВО, обучающимся на очном отделении.
С такой просьбой к губернатору обратился студент из Челябинска. Его отец — участник СВО зарегистрирован и проживает в Ульяновской области, в то время как парень прописан и живет на Южном Урале.
Из-за того, что у сына и отца прописка в разных областях, он не имеет права получать ежемесячную выплату как студент, обучающийся на очном отделении.
Губернатор поручил проработать этот вопрос и внести изменения. На этом же приеме глава региона сообщил о расширении перечня оснований для присвоения звания ветерана труда Челябинской области.
Также Алексей Текслер наградил руководителей общественных приемных и сотрудников Штаба общественной поддержки.