В регионе расширят перечень оснований для присвоения звания ветерана труда Челябинской области

С такой просьбой к губернатору обратились представители Совета ветеранов

На Южном Урале внесут изменения в региональный закон о звании ветерана труда Челябинской области. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил в ходе приема граждан, состоявшегося в рамках празднования 23-летия «Единой России», передает из Штаба общественной поддержки «ЕР» корреспондент ИА «Первое областное».

С просьбой пересмотреть законодательство к главе региона обратились представители Совета ветеранов:

«Для получения такого звания необходимо иметь перечень наград областного уровня. Но есть много наград и поощрений, в том числе федеральных, которые не позволяют получить звание „Ветеран труда“ ни на областном уровне, ни на федеральном».

Например, отказывают в получении звания Почетному энергетику России, медикам, получившим Благодарности Минздрава РФ, и так далее.

«Я считаю, что ваше обращение абсолютно справедливо. Смысл таких наград — отметить людей, которые долгое время проработали в отрасли, внесли значительный вклад в ее развитие, в развитие региона и страны. И конечно, это должно быть критерием для присвоения звания „Ветеран труда Челябинской области“», — сказал губернатор.

Он отметил, что предложение Совета ветеранов необходимо поддержать и расширить перечень оснований для присвоения звания.