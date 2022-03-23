Мониторинг, посевная, занятость: Алексей Текслер раздал мэрам антисанкционные поручения

Губернатор провел совещание с главами муниципалитетов по работе в условиях давления санкций с Запада

Санкционное давление на экономику России, и Челябинской области в частности, продолжает усиливаться. Меры по противодействию санкциям и защите экономики региона стали главной темой очередного аппаратного совещания губернатора Алексея Текслера и глав муниципалитетов.



Как сообщало ИА «Первое областное», на региональном уровне уже приняты меры по обеспечению продовольственной безопасности в Челябинской области: Алексей Текслер на прошлой неделе лично посетил логистический центр одной из торговых сетей и убедился в бесперебойном снабжении Южного Урала сахаром и другими товарами первой необходимости.

«Прошу глав оперативно информировать о любых негативных фактах на местах. Важно обеспечить ежедневный мониторинг цен на продукты питания, следить за наличием ассортимента в магазинах и гипермаркетах. Любые факты необоснованного роста цен будут жестко пресекаться», — уточнил Алексей Текслер.

Эти же меры относятся и к лекарственному обеспечению: главы и областной Минздрав получили задачу постоянно мониторить наличие лекарств в аптеках и их стоимость.

Перед аграрными районами области и Минсельхозом стоит не менее важная задача: обеспечить эффективную посевную кампанию и по максимуму вовлечь в сельскохозяйственный оборот залежные земли.

«Нужно учесть опыт предыдущих климатически сложных лет, чтобы избежать новых масштабных потерь в предстоящий сезон и обеспечить наших переработчиков необходимым сырьем», — напомнил Алексей Текслер.

Следующей темой стала защита промышленности и сохранение рабочих мест. Алексей Текслер озвучил те же тезисы, что и 19 марта на заседании регионального Союза промышленников и предпринимателей, и напомнил о принятых на федеральном и региональном уровнях мерах защиты системообразующих предприятий и разных категорий граждан, в первую очередь — семей с детьми. Для промышленности серьезная угроза сегодня — нарушение привычных логистических связей. Для поддержки бизнеса в регионе создан постоянно действующий штаб по логистике.

«Важно максимально смягчить производственные и технологические риски, вызванные нарушением транспортно-логистических цепочек, помочь нашим предприятиям выстроить новые логистические связи», — добавил Алексей Текслер.

Действия штабов, органов госвласти и муниципалитетов должен направлять областной координационный центр. Главная его задача — реализация, несмотря ни на что, инвестиционных проектов и национальных программ.

«Это в первую очередь касается угроз для реализации инвестпроектов. Прошу глав взять под личный контроль оперативный мониторинг по этим направлениям. Отдельно контролировать ход строительства всех социальных объектов. Все строительные планы должны быть реализованы в полном объеме», — акцентировал внимание на последнем губернатор.