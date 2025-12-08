Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов лично контролировать уборку снега

Особое внимание губернатор обратил на своевременный вывоз ТКО

Первый серьезный снегопад этого сезона в Челябинской области потребовал от властей оперативного вмешательства. Губернатор Алексей Текслер на аппаратном совещании дал поручение главам всех муниципальных образований взять под личный контроль ход уборки снега в населенных пунктах.

Снегопад, вызванный волновым циклоном, принес на запад, центр и север региона до 44% от месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия сохранятся и 9 декабря.

Дорожные и коммунальные службы уже переведены на усиленный режим работы. На улицы городов и районов выведена вся необходимая техника, в том числе новая, закупленная к началу зимнего сезона. Основные усилия сконцентрированы на расчистке магистралей, маршрутов общественного транспорта, тротуаров и подходов к социально значимым объектам — больницам, школам, детским садам.

«Ход уборки на личном контроле должен держать глава каждого муниципалитета. Сегодня необходимо сделать анализ по каждой территории, кто и как справился с уборкой. Отдельное поручение — контролировать своевременность вывоза ТБО», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Он также обратился к жителям региона.

«Отмечу, что важна и ответственность каждого участника дорожного движения. Прошу всех автомобилистов и пешеходов быть внимательными и осторожными. Берегите себя и своих близких», — подчеркнул глава региона.

Напомним, днем 8 декабря на уборку снега в Челябинске вышли 1600 дворников, полсотни рабочих и 182 машины.