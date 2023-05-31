Алексей Текслер поделился впечатлениями об открытии Фестиваля театров малых городов России в Магнитогорске

Мероприятия в рамках фестиваля будут показывать до 5 июня

Накануне, 30 мая, в Магнитогорске стартовал Фестиваль театров малых городов России. На открытии побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В своем телеграм-канале он поделился впечатлениями о первом дне фестиваля.

«Для наших городов такие масштабные культурные события очень важны. Есть потребность в большом и серьезном искусстве. Лучшее этому подтверждение — десять тысяч жителей Магнитогорска, которые пришли на открытие фестиваля к монументу „Тыл — фронту“», — сказал губернатор.

Он поблагодарил народного артиста России, художественного руководителя Театра наций Евгения Миронова за решение провести юбилейный, двадцатый фестиваль именно в Челябинской области и сообщил, что на протяжении недели мероприятия в рамках фестиваля будут проходить на разных площадках.

«16 творческих коллективов со всей страны покажут свои лучшие работы. Их будут обсуждать, спорить — впечатления у зрителей останутся надолго. А гости больше узнают про Челябинскую область и, уверен, уедут с чувством гордости, что побывали в Магнитогорске — городе трудовой доблести, который развивается, становится лучше и красивее. И полюбят наш регион, как любим его мы», — добавил губернатор.

Кстати, в рамках фестиваля не только покажут разнообразные и необычные постановки, но и выберут пять театров-победителей в пяти номинациях. Еще один коллектив получит специальный приз от губернатора.