В Челябинской области продолжается формирование и отправка гуманитарной помощи в Донбасс. На этот раз челябинское отделение Народного фронта отправило южноуральским военным в ДНР и ЛНР 7-тонную машину, наполненную квадрокоптерами, прицелами и тепловизорами.

Для этой партии направили более 5 млн рублей, собранных в ходе совместного телемарафона Народного фронта и  медиахолдинга «Первый областной». На собранные средства закупили и отправили парням:

  • тепловизиционные прицелы, квадрокоптеры, тактические ремни, глушители, тепловизоры;

  • строительные материалы и инструменты: генераторы, тепловые пушки, бензопилы, пленку, строительные мешки и лопаты, газовые баллоны, горелки, плитки;

  • более 350 спальников и более 500 м² масксетей;

  • зимние вещи: толстовки, термобелье, обувь, балаклавы, теплые носки, шапки;

  • для госпиталей: простыни, подушки, одежду;

  • продукты питания и предметы личной гигиены.

Телемарафоны в рамках проекта Народного фронта «Все для Поеды!» медиахолдинг «Первый областной» проходит ежемесячно в эфире телеканала ОТВ.