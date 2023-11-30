Бойцам СВО из Челябинской области отправили 7‑тонную машину с прицелами и тепловизорами

Гуманитарную помощь закупили на сумму более 5 млн рублей

В Челябинской области продолжается формирование и отправка гуманитарной помощи в Донбасс. На этот раз челябинское отделение Народного фронта отправило южноуральским военным в ДНР и ЛНР 7-тонную машину, наполненную квадрокоптерами, прицелами и тепловизорами.

Для этой партии направили более 5 млн рублей, собранных в ходе совместного телемарафона Народного фронта и медиахолдинга «Первый областной». На собранные средства закупили и отправили парням:

тепловизиционные прицелы, квадрокоптеры, тактические ремни, глушители, тепловизоры;

строительные материалы и инструменты: генераторы, тепловые пушки, бензопилы, пленку, строительные мешки и лопаты, газовые баллоны, горелки, плитки;

более 350 спальников и более 500 м² масксетей;

зимние вещи: толстовки, термобелье, обувь, балаклавы, теплые носки, шапки;

для госпиталей: простыни, подушки, одежду;

продукты питания и предметы личной гигиены.

Телемарафоны в рамках проекта Народного фронта «Все для Поеды!» медиахолдинг «Первый областной» проходит ежемесячно в эфире телеканала ОТВ.