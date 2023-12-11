В Челябинскую область приехала делегация Ульяновской области

Два региона расширяют сотрудничество

Сегодня, 11 декабря, в Челябинской области начался официальный визит представителей власти и бизнеса Ульяновской области во главе с губернатором Алексеем Русских. В первый день гости побывали на машиностроительных предприятиях города Миасса, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам зампредседателя торгово-промышленной палаты Ульяновской области Романа Желтова, предприниматели Поволжья приехали на Урал, чтобы нащупать новые варианты сотрудничества, расширить уже имеющиеся связи и перейти на новый уровень партнерства.

«Все, что мы увидим сегодня здесь, в Миассе, и завтра в Челябинске, будем готовы транслировать членам Ульяновской торгово-промышленной палаты, а их у нас порядка 260», — отметил Желтов.

В Миассе гости посетили «УралСпецТранс», автозавод «Урал» и предприятие «Трек». Все они связаны с производством грузового транспорта и автокомпонентов.

«Судя по составу делегации, регион достаточно заинтересован в сотрудничестве с Южным Уралом в разработке, проектировании, в инжиниринге, поставках оборудования и автокомпонентов. Думаю, выбор именно Челябинской области для такого взаимодействия логичен и правилен», — отметил глава Миасса Егор Ковальчук.

Экскурсия по заводу «УралСпецТранс» включала посещение трех новых корпусов, в строительство которых компания инвестировала с 2020 года больше 2 миллиардов рублей.

«Мы показываем цех по производству пищевого оборудования под торговой маркой „НОМАС“, цех № 8 по производству бортовых полуприцепов и третий, на стадии запуска, для потоковой окраски, сборки и сварки прицепной техники», — рассказал гендиректор предприятия Константин Чуфаров.

По его словам, в новых цехах полностью пересмотрен подход к производству. За счет вложений в автоматизацию и роботизацию выросла производительность труда. Увеличилась серийность и стандартизация продукции.

На автозаводе «Урал» делегация побывала в здешнем музее и на главном конвейере.

«Думаю, что представители крупных заводов в ходе экскурсии увидели, что они могут предложить, какие технологии, чем южноуральские коллеги могут быть им полезны. Сегодня вечером по итогам посещения миасских предприятий мы соберемся на совещание и обсудим предварительно увиденное», — прокомментировал итоги первого дня Алексей Русских.

Во вторник, 12 декабря, делегация продолжит работу на Южном Урале. Планируется визит на челябинский «Метран» и на завод «Электромашина», а также подписание соглашения о сотрудничестве с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера.