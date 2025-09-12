Алексей Текслер проверил работу Центра общественного наблюдения за выборами

Этот институт играет ключевую роль в обеспечении прозрачности и легитимности выборов



В первый день голосования губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил штаб общественного наблюдения и оценил подготовку региона к избирательному процессу. Председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко показал главе региона рабочие места наблюдателей, где можно увидеть записи с избирательных участков, видеостену с прямой трансляцией, пресс-центр и пункт статистики дистанционного электронного голосования.

«Важно, чтобы выборы прошли легитимно. Общественная палата Челябинской области, волонтеры, представители партий активно следят за тем, как проводятся выборы. В штаб мониторинга за выборами стекается вся информация», — отметил Алексей Текслер.





Всего в регионе 9 тысяч наблюдателей, в том числе 4 тысячи от партий. Губернатор пригласил всех жителей региона прийти на свои избирательные участки и сделать важный и ответственный для Южного Урала выбор. Регион выбирает депутатов областного парламента и почти все местные собрания депутатов.

Особое внимание уделили профессиональной подготовке наблюдателей. Для них провели обучение, сформировали мобильные бригады юристов, готовых оперативно реагировать на любые ситуации на избирательных участках и оказывать необходимую правовую помощь. В центре также работают волонтеры, обеспечены рабочие места для аналитиков и специалистов, следящих за процессом голосования.





Отдельный блок мониторинга в центре посвящен дистанционному электронному голосованию. Несмотря на то что технология применяется в регионе уже третий год, число участников продолжает расти, а вместе с ним усиливается и режим наблюдения. Специалисты отслеживают возможные аномалии и обеспечивают комплексный контроль всех этапов процедуры. В течение всех трех дней голосования центр будет работать без перерывов; для СМИ действует пресс-центр, где можно оперативно получить информацию и комментарии ответственных за наблюдение.

«Очень важно проголосовать, отдать свой голос за будущее региона, потому что законодательная работа в течение следующих пяти лет будет возложена на тех людей, за которых проголосуют жители Челябинской области. Очень важно этот выбор сделать, чтобы пришли компетентные, профессиональные люди, чтобы мы вместе развивали Челябинскую область, двигались вперед к новым победам и свершениям», — подчеркнул губернатор.





Кроме того, в Центре наблюдения за выборами губернатор отметил красивые помещения библиотеки имени Пушкина. Активно развиваются в городе и другие культурные учреждения. Поэтому Челябинск и претендует на статус культурной столицы 2027 года. Алексей Текслер призвал проголосовать за наш город на сайте «Госуслуги». Поддержать Челябинск можно до 6 декабря.