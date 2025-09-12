Все избирательные участки в Челябинской области находятся под видеонаблюдением

Работу участковых комиссий отслеживают в специальном центре

312 камер в режиме реального времени транслируют происходящее на избирательных участках в Центр общественного наблюдения. В Челябинске он находится в библиотеке имени А. С. Пушкина по улице Коммуны, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». В 8 утра 12 сентября стартовал единый день голосования. На Южном Урале выбирают депутатов в Законодательное собрание региона и органы местного самоуправления.

Посмотреть за тем, как идет голосование на том или ином избирательном участке, может любой желающий. В центре традиционно работают общественники, юристы, политологи, социологи, журналисты. Подобные пространства открыли также в Магнитогорске и Златоусте.

«Сделали Центр удобнее, он стал больше. Отдельные зоны наблюдения и ДЭГ, чтобы друг другу не мешали люди. Это сделано для комфорта посетителей, волонтеров, наблюдателей. У нас будет больше мероприятий для гостей. В этом году впервые проведем политические стендапы и лекции. Они подготовлены российским обществом „Знание“. Будут пресс-конференции с экспертами», — рассказал нам ответственный за наблюдение за ДЭГ Александр Анисимов.

С открытия голосования за выборами следят подготовленные волонтеры и наблюдатели, а также сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека.

Наблюдать за избирательным участком можно не только на видеостене, но и через компьютер — нужно только выбрать на карте интересующий пункт.

На 1863 участках стоят видеорегистраторы, которые ведут запись круглосуточно. Камеры фиксируют все этапы избирательного процесса. Выбор партии и депутата, конечно, остается тайным.

Если поступает сообщение о происшествии на избирательном участке, общественники просматривают запись. Мобильные группы готовы оперативно выехать на место для разбора ситуации.

Кстати, в Центре общественного наблюдения в реальном времени отображается явка по дистанционному электронному голосованию. На него зарегистрировались чуть более 144 тысяч южноуральцев. За полтора часа с начала выборов проголосовали более 48 тысяч «удаленщиков», почти треть зарегистрировавшихся.