Алексей Текслер ответит на вопросы жителей Челябинской области в прямом эфире 14 декабря

Напоминаем, где посмотреть трансляцию и куда отправить обращение

Сегодня, 14 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Сообщения от южноуральцев принимают с 7 декабря и до окончания эфира. ИА «Первое областное» напоминает, где посмотреть трансляцию и куда можно отправить свой вопрос.

Прямая линия с губернатором будет транслироваться на сайтах 1obl.tv и cheltv.ru, в группах медиахолдинга «Гранада Пресс» и на официальных страницах правительства Челябинской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Начало в 12:00 по челябинскому времени.

Задать свой вопрос главе региона жители могут тремя способами:

по телефону 8 (800) 500-74-50;

на сайте спроситекслера.рф, нажав на активный баннер «Отправить видеообращение». Далее нужно будет заполнить форму обратной связи и прикрепить свой видеофайл;

на сайте спроситекслера.рф, нажав на активный баннер «Задать вопрос». Сервис автоматически откроет страницу «Госуслуг». Там следует заполнить предложенную форму обратной связи.

Известно, что большая часть поступивших от жителей Челябинской области обращений связана со сферой ЖКХ. Также южноуральцы жалуются на дороги и благоустройство.

ИА «Первое областное» вспомнило, какие вопросы жители региона задавали губернатору в прошлом году, на что жаловались и были ли решены возникшие проблемы.