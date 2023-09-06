В поселке Нижний Атлян под Миассом открыли модульный ФАП

Лечиться здесь смогут 1200 жителей

Под Миассом, в поселке Нижний Атлян, открыли модульный фельдшерско-акушерский пункт. Его построили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В ФАПе есть кабинет гинеколога, процедурно-прививочный кабинет, санитарная комната, зона ожидания, санузел. В здании проведены электрическое отопление, горячая и холодная вода, на входе также установлен пандус для маломобильных граждан.

На рабочем месте фельдшера установлен компьютер, проведена IP-телефония. Под рукой доктора электрокардиограф, дефибриллятор, прибор для измерения внутриглазного давления, портативные анализаторы уровня сахара и холестерина, тонометр для измерения давления, фонендоскоп, ростомер, весы, пульсоксиметр, специальный фармацевтический холодильник для хранения лекарственных препаратов.

«Штат ФАПа полностью укомплектован: у нас есть замечательный фельдшер, опытная акушерка, заботливая медицинская сестра и ответственная санитарка. Оснащение модуля дает возможность сотрудникам не только оказывать медицинскую помощь при внезапных, острых состояниях, обострениях хронических заболеваний и травмах, но и проводить диспансеризацию для выявления ранних признаков заболеваний», — говорит заведующая амбулаторией села Сыростан Валентина Невраева.

На строительство ФАПа потрачено более 4 млн рублей, к ФАПу приписаны 1200 жителей.