Алексей Текслер оценил обновленную инфраструктуру Озерска

За последние годы в городе появились новые точки притяжения

В ходе рабочей поездки в Озерск губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил благоустройство города, в том числе совершил фирменный разворот, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Первым глава региона ознакомился с благоустройством территории возле пруда на улице Карла Маркса. Концепция «Энергия воды» победила на IX Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды.





Возле годами заброшенного водоема обустроят места для прогулок и праздников, детскую игровую и молодежную зоны. Будут локации для отдыха — с качелями и у воды. Запланированы фотозона, место для выставок. Установят беседку «Молекула воды» и обустроят велодорожку.



В конце лета там подключили опоры освещения, установили современные инсталляции, декоративные фигуры. Также запланированы монтаж видеонаблюдения и озеленение: высадят серебристые тополя, плакучие и шаровидные ивы, яблони и кустарники.



Посаженные несколько лет назад выпускниками школ деревья сохранили. Здесь расстилают рулонный газон, позже установят поливочную систему. Готовность объекта составляет 55%. Губернатор отметил, что это значимый для города проект, и выразил надежду, что подрядчик закончит работы до 20 октября, раньше установленного срока.



После Алексей Текслер совершил свой фирменный разворот в озерские дворы. Он заехал посмотреть на отремонтированный дворовый проезд на Карла Маркса, 5 и 7. Многие годы он был в плохом состоянии. Его обновили по программе «Наш дом — наш двор — наш город» при поддержке ПО «Маяк». Местные жители сказали Алексею Текслеру, что они довольны появлением хорошего проезда.





Также глава региона осмотрел тротуар по улице Дзержинского. В данный момент там идет ремонт.

«В проекте «Наш дом – наш двор – наш город» в основном речь идет о тротуарах, о межквартальных проездах, дворовых территориях. Уже много сделано, и мы сегодня ряд таких объектов увидели. Договорились с Андреем Владимировичем Порошиным, что будем этот проект продолжать. Считаю, что это один из самых востребованных проектов, тем более он позволяет аккумулировать несколько программ, сосредоточенных на ту или иную территорию», – акцентировал Алексей Текслер.





Следующей точкой рабочей поездки стал благоустроенный берег озера Иртяш в микрорайоне Заозерном. Место для отдыха и прогулок обновили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В 2024 году проект благоустройства победил в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Обновление береговой полосы поддержали 5389 жителей Озерска.





Главное там — большая качель-пергола, рядом с которой стоят скамейки. На обновленных 300 метрах появились спортивные площадки, места для отдыха, освещение и видеонаблюдение. Есть защитное и декоративное озеленение.





Благоустройство береговой территории по желанию местных жителей продолжат. Сделают в том числе детскую игровую зону.





Ранее писали, что в Озерске стартовал III всероссийский форум «Опережающие время. Люди науки».

