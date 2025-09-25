В Озерске стартовал третий всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки»

Он собрал журналистов из 49 регионов страны

В Озерске стартовал III всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки». В этот раз событие приурочили к 80-летию атомной промышленности России. Церемонию открытия и пленарную сессию «Гордость. Вдохновение. Мечта. Мощное оружие и мирный атом» посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».





«Озерск — это уникальный город, „Маяк“ — уникальное предприятие, которое было в центре зарождения атомной отрасли. Здесь сформировали атомный щит, который остановил надвигающуюся войну. Ученые во главе с Игорем Курчатовым создали атомный реактор. После взрыва советской атомной бомбы все узнали, что у нас есть паритет с Америкой, и все планы бомбардировок не состоялись. Все удивились, что ядерное оружие создали раньше ожидаемых сроков», — сказал губернатор.





Алексей Текслер отметил, что именно в Челябинской области наработали оружейный плутоний — сердце бомбы. Тогда все боролись за мир, потому что понимали необходимость паритета. На Южном Урале создали комплекс производства ядерного оружия. В Озерске работал атомный реактор, в Снежинске разрабатывали вооружение, а в Трехгорном производили его.

«Мы гордимся своей историей, она великая. Сделанное пионерами атомной отрасли — героизм. Они горячо любили свою Родину. Тогда стоял вопрос жизни и смерти государства. Они понимали это и отдавали себя этому проекту. Сейчас предприятия и научная база обеспечивают надежную защиту нашей страны, суверенитет», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона отметил важность продвижения науки, повышения ее имиджа, прихода в эту сферу молодежи. Тем более в Челябинской области развитые компетенции. Мирный атом — настоящее и будущее. Ядерные технологии используются в медицине для лечения рака. Топливо с АЭС перерабатывают, создавая новые источники электроэнергии.





Губернатор сообщил, что планы развития атомной отрасли огромные. В регионе будет строится АЭС с замкнутым циклом. Это вклад в будущее и технологический суверенитет России. Кроме того, только атомная энергия способна обеспечить длинные космические полеты и функционирование инопланетных станций.

«Мы, безусловно, гордимся достижениями наших отцов-основателей в атомной отрасли. Мы вдохновлены текущим состоянием, делами и проектами „Росатома“, которые реализуются не только в регионах России, но и за рубежом», — сказал директор ПО «Маяк» Андрей Порошин.





Город, где построили первый в Евразии атомный реактор «А» («Аннушка»), собрал журналистов из 49 регионов России. Они вспомнят ученых, посвятивших свою жизнь отрасли, посетят производственное объединение «Маяк» и познакомятся с работой знаменитого предприятия.

Форум, второй день которого проведут в Челябинске, покажет укрепление научно-технологического суверенитета России. Событие также призвано привлечь внимание к разработкам ученых и внедрению новых технологий во всех отраслях промышленности. В южноуральской столице побывают и журналисты из Беларуси.



