Алексей Текслер отметил слаженную работу коммунальных и экстренных служб в новогодние праздники

Губернатор Челябинской области подвел итоги длительных каникул и поставил задачи на предстоящий год

Коммунальные и экстренные службы, а также правоохранительные органы в Челябинской области не допустили возникновения нештатных ситуаций и угрозы жизни и здоровью людей, об этом заявил губернатор Алексей Текслер в ходе первого в 2025 году аппаратного совещания с членами правительства.

Было зарегистрировано меньше дорожных и коммунальных аварий, чем в прошлые годы, более тщательно был организован вывоз мусора, произошло меньше пожаров, хотя совсем без жертв не обошлось.

«Здесь сработали принятые нами меры профилактики, в том числе поквартирные обходы перед праздниками социально неблагополучных семей. В праздничные дни профилактические мероприятия продолжались. Органы соцзащиты организовали более 6 тысяч посещений таких семей», — отметил Алексей Текслер.

По оценке губернатора, хорошо себя проявила техника для очистки тротуаров и внутриквартальных проездов, которая была приобретена для Челябинска в декабре прошлого года. Это 70 небольших тракторов, в том числе производства ЧТЗ.

«Даю поручение проработать и распространить эту практику на другие наши муниципалитеты», — сказал глава региона.

Особо Алексей Текслер отметил слаженную работу сотрудников силовых ведомств, которые обеспечили безопасность праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей, в том числе церковные службы на Рождество. Напомним, в целом в Челябинской области прошло более 2 500 культурно-досуговых мероприятий, в которых приняли участие почти 300 тысяч южноуральцев.

Также в ходе совещания глава региона озвучил текущие задачи, в частности, напомнил о старте реализации новых национальных проектов. Напомним, их будет 20, цикл каждого из них составит шесть лет.

«Важно уже в первый год выполнить все поставленные задачи. Поэтому необходимо активно контрактоваться, вести работу опережающими темпами. Работа предстоит большая, буду держать ее на особом контроле», — подчеркнул губернатор.