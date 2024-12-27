Новая техника ЧТЗ выйдет на уборку улиц Челябинска

Сегодня Челябинский тракторный завод передал 20 коммунальных машин мэрии

Два десятка колесных тракторов, укомплектованных отвалами, щетками и фронтальными погрузчиками, поступили в распоряжение мэрии Челябинска. Они будут задействованы в расчистке внутриквартальных дорог, подъездных путей к контейнерным площадкам, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Новая техника — разработка Челябинского тракторного завода. Она отвечает актуальным запросам потребителей, может заменить импортные аналоги и позволит повысить качество работ по благоустройству.

«Наши коммунальные машины могут использоваться круглый год, в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40. Они могут не только чистить улицы, дороги, проезды и тротуары от мусора и снега, но и осуществлять погрузку. Адаптированы к работе с навесными орудиями в городской среде», — рассказал замгендиректора ПК «ЧТЗ» Сергей Резников.

В мэрии ожидают, что техника хорошо себя зарекомендует, кроме того, надеются, что не будет сложностей с обслуживанием и ремонтом.

Напомним, всего по поручению губернатора Алексея Текслера для Челябинска закуплено 70 коммунальных машин.

В сегодняшнем мероприятии принял участие первый вице-губернатор Иван Куцевляк. Он отметил, что, помимо прочего, выпуск новых тракторов означает, что завод взял курс на возрождение легендарного бренда.



