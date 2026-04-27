Алексей Текслер отметил роль южноуральцев в развитии парламентаризма

Жители Челябинской области могут влиять на жизнь региона и страны, участвуя в выборах

Сегодня, 27 апреля, отмечается День российского парламентаризма. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что органы законодательной и представительной власти принимают важные решения, которые влияют на жизнь каждого человека. Но особую роль в этом играют сами южноуральцы: они влияют на судьбу региона и страны в целом, участвуя в выборах.

«В сентябре этого года нам предстоит избрать депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. Это очень важный и ответственный выбор, от результатов которого во многом зависит будущее нашей страны. Призываю вас проявить высокую активность и выразить свою поддержку стратегическому курсу на укрепление экономической и оборонной мощи России»,— сказал Алексей Текслер.

Ранее губернатор обсудил с руководителями фракций Законодательного собрания региона ключевые задачи, которые стоят перед всей страной. Это поддержка участников СВО, укрепление экономики и усиление соцзащиты людей. Одной из важных задач он назвал сплочение людей для победы в противостоянии с коллективным Западом.

Напомним, День российского парламентаризма отмечается с 2013 года. Дату 27 апреля выбрали потому, что в этот день в 1906 году в Санкт-Петербурге начала работать Государственная дума Российской империи — первый в истории страны демократический институт, заложивший основы парламентаризма.