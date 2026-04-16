Алексей Текслер призвал политические силы региона к сплочению перед выборами

Глава региона поблагодарил депутатов за совместную работу и поддержку участников СВО

Губернатор Алексей Текслер встретился с руководителями фракций Законодательного собрания Челябинской области. Ключевыми темами обсуждения стали поддержка участников СВО, укрепление экономики и сохранение общественного согласия в преддверии избирательной кампании.

В заседании приняли участие председатель Заксобрания Олег Гербер, лидеры всех шести фракций областного парламента — Денис Моисеев («Единая Россия»), Василий Швецов («Справедливая Россия»), Виталий Пашин (ЛДПР), Константин Куркин (КПРФ), Максим Гулин («Новые люди»), Степан Фирстов (Партия пенсионеров), а также зампреды правительства и заместители губернатора.



Алексей Текслер поблагодарил депутатов за совместную работу и напомнил, что глобальная ситуация требует быстрых решений.



«Особенно в том, что касается поддержки наших бойцов, укрепления экономики, привлечения инвестиций, усиления социальной защиты людей», — сказал губернатор.





При этом он подчеркнул, что в условиях СВО и беспрецедентного внешнего давления все политические силы должны работать ответственно и в интересах жителей Южного Урала.



«Одна из важных задач — сплотить людей вокруг единой цели — победы в противостоянии с коллективным Западом. Несмотря на различные позиции и взгляды, мы работаем в единой команде с нашим лидером — президентом Владимиром Путиным», — отметил Алексей Текслер.

Председатель Законодательного собрания Олег Гербер поблагодарил губернатора за сотрудничество и отметил, что депутаты всех фракций работают на благо южноуральцев в единой команде.



«Действительно, все партии страны в такой непростой период объединились и работают как одна большая команда», — сказал Олег Гербер.



Тема помощи бойцам и их семьям стала одной из ключевых на заседании. Губернатор напомнил, что в регионе действуют льготы для участников СВО. Одна из них — возможность получить бесплатно земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

«Вопрос получения земли является актуальным. Ранее мы расширили круг получателей, включив бойцов СВО из частных военных компаний, а также дали возможность обратиться за участком до завершения военной службы. Появилось еще одно предложение. Речь идет о предоставлении участков в садовых товариществах в крупных городах региона, инициативу выдвинули сами участники спецоперации. Я ее поддерживаю», — сказал губернатор.





Руководители фракций подняли актуальные для жителей вопросы: это регулирование тарифов на вывоз мусора, поддержка многодетных семей, разработка мастер-планов территорий, помощь пенсионерам и развитие гериатрической помощи, а также реализация проекта «Культурная столица — 2027».

«У каждой партии есть своя программа, тактические вопросы, стратегия, но в основе любой политической деятельности должны лежать патриотизм, гражданская позиция, ответственность», — заключил Алексей Текслер.