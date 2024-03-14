Алексей Текслер открыл в Уйском физкультурно-оздоровительный комплекс в бассейном

Район также станет опорной точкой развития биатлона в области

В селе Уйское губернатор Алексей Текслер попал на праздник. К приезду главы региона здесь приурочили открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Фокус» с тренажерным залом, а также 25-метровым бассейном и чашей для маленьких детей.



Вместе с губернатором новый спортивный объект осмотрел четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, уроженец Уйского района Александр Тихонов.

Губернатор выразил надежду, что теперь местные тренеры будут воспитывать прославленных пловцов — условия для этого созданы.



После праздничного открытия к губернатору подошли ребята из местной команды баскетболистов. У них большие спортивные амбиции, а зал для тренировок в школе небольшой. Спортсмены попросили губернатора построить им баскетбольный зал. Алексей Текслер пообещал: сделаем.

«Спорт в Уйском любят, занимаются и дети и взрослые. Очень рад, что такой ФОК здесь появился. Продолжим работу по развитию спортивной инфраструктуры. Для игровых видом спорта мы сделаем универсальный спортивный зал, у нас есть хорошие примеры. Подобный объект мы вводили в прошлом году в Чебаркульском районе. Учитывая, какие легендарные земляки здесь начинали свой путь, будем развивать биатлон. Здесь будет одна из опорных точек этого вида спорта», — резюмировал Алексей Текслер.