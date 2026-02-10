Алексей Текслер обсудил с Сергеем Безруковым перспективы сотрудничества

В эти дни в Челябинской области проходят мероприятия фестиваля «ЭХО БДФ Южный Урал»

В понедельник, 9 февраля, народный артист России Сергей Безруков приехал в Челябинск с большой культурной программой «ЭХО БДФ Южный Урал». Большой детский фестиваль открылся музыкальной сказкой «Маленький принц», всего же в рамках проекта с 9 по 15 февраля пройдет более 100 событий, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Мероприятия фестиваля пройдут в Челябинске и Озерске. Запланированы показы лучших спектаклей, мастерские по вокалу и актерскому мастерству, литературные мастер-классы, лекции, встречи с писателями, кинопоказы. Для педагогов школьных театров и детских театральных студий предусмотрено обучение. Кроме того, в рамках фестиваля будет работать режиссерская лаборатория.

«Большой Детский фестиваль включен в национальный проект „Семья“. За четыре года его программа проводилась 17 раз в 14 регионах России. Челябинская область уже принимала фестиваль в 2023 году в Озерске»,— отметили в региональном правительстве.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с Сергеем Безруковым, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество и реализацию совместных проектов в регионе. Народный артист России отметил, что фестиваль может не раз вернуться в Челябинскую область: здесь к нему сложилось доброе отношение, и возможность его проведения в последующих годах уже рассматривают организаторы.