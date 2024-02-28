Алексей Текслер обозначил приоритеты общественных приемных губернатора в 2024 году

Одним из главных направлений остается поддержка военных и членов их семей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с руководителями общественных приемных главы региона. Участники встречи обсудили итоги работы в 2023 году и блок актуальных вопросов, связанных с развитием региона.

Он рассказал о визите президента России Владимира Путина, обозначив, что был озвучен ряд важных решений, которые помогут в ускоренном темпе решить целый ряд актуальных задач в экономике, социальной сфере, экологии.

«Президент посетил наши предприятия, пообщался с рабочими, студентами, провел совещание. Я доложил главе государства о том, как работает в это непростое время наш регион, и поблагодарил от всех жителей области за огромную поддержку и постоянное внимание», — сказал, в частности, губернатор.

Также Алексей Текслер обозначил, что в прошлом году Челябинская область продемонстрировала устойчивость и высокий потенциал развития. Так, в промышленности и АПК объем производства превысил 142 миллиарда рублей — в динамике с 2019 года рост составил 16,4%.

«Увеличиваются социальные расходы областного бюджета, в том числе в рамках реализации нацпроектов, которые по решению президента продлены до 2030 года; впервые в истории региона средняя продолжительность жизни составила 73,6 года. Кроме того, расширяется пакет региональных льгот для семей участников СВО. В новом здании открыт центр поддержки и реабилитации участников спецоперации, где также расположился филиал госфонда „Защитники Отечества“. Продолжается программа по обновлению учреждений здравоохранения: за пять лет с федеральной поддержкой капитально отремонтировали 246 медучреждений, возвели инфекционную больницу в рекордные сроки, недавно дали старт масштабному проекту по строительству хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы», — рассказал губернатор своим представителям в территориях.

Помимо вышесказанного, Южный Урал ударно завершил программу переселения людей из аварийного жилья (признанного таковым до 1 января 2017 года); за пять лет было построено 85 крупных спортивных объектов, 61 детский сад, 15 школ, плюс еще 67 школ отремонтированы.

По словам губернатора, существенно увеличилась поддержка СОНКО.

«В 2023 году область заняла третье место по количеству проектов, поддержанных Фондом президентских грантов, и пятое место по количеству проектов, которые поддержаны Фондом по линии культуры», — рассказал Алексей Текслер.

Губернатор обозначил, что одним из главных направлений по-прежнему остается поддержка армии, военнослужащих и членов их семей.



«Приоритетной задачей остается всемерная помощь нашим военнослужащим и их семьям. Наш регион, как и в прежние годы, не покладая рук работает на нужды армии и флота. Регулярно идет помощь бойцам. По линии правительства поддерживаем подразделения, где служат наши бойцы. Наши жители, общественные организации помогают, каждый муниципалитет этим занимается, вузы. Конечно, эту работу делаем вместе с партией „Единая Россия“, Народным фронтом. Благодарен вам за это, работу будем продолжать», — сказал губернатор.

Важной темой стали выборы президента России. Глава региона подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы они прошли в регионе на высоком уровне.

«Важно, чтобы выборы президента прошли в нашем регионе достойно, при высокой явке, чтобы люди сделали свой выбор в пользу развития и укрепления мощи нашей страны», — сказал он.

В заключение Алексей Текслер поблагодарил руководителей общественных приемных за совместную работу и вручил лучшим из них по итогам 2023 года благодарности и благодарственные письма губернатора.