Алексей Текслер и Владимир Якушев обсудили развитие отечественной промышленности

И разобрали вызовы времени на примере Магнитогорска

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Основной темой обсуждения стало развитие Магнитогорска, сообщает пресс-служба правительства региона.

Полпред напомнил, что перед отечественной промышленностью сегодня стоят серьезные задачи по достижению технологического лидерства на мировой арене. Для их решения требуется значительное развитие производств: модернизация и внедрение новых решений, повышение производительности труда, расширение производственных линеек и наращивание объемов выпуска продукции. Но главный вызов для всей экономики — это кадры. Конкуренция за них будет только нарастать.

«В выигрыше будут те предприятия, которые, помимо высокой зарплаты и возможностей карьерного роста, могут предложить комфортные условия для жизни сотрудников: развитую социальную инфраструктуру, благоустроенную городскую среду с современными сервисами и услугами», — подчеркнул Владимир Якушев.

Алексей Текслер доложил полпреду, что индекс промышленного производства Челябинской области с начала года составляет 101,9%. В обрабатывающих производствах он выше — 102,2%. К концу года регион планирует выйти на прирост в промышленности более 3%. Предприятия адаптировались к новым условиям, перестроили логистику, начали запускать новые производства. Активно развивают импортозамещение, многие переориентировались на внутрироссийский спрос.

При этом предприятия Южного Урала сохраняют инвестиционную активность. По итогам 1‑го квартала этого года объем инвестиций в основной капитал составил почти 90 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прирост — свыше 40%. В 2023 году объем инвестиций в денежном выражении составил 446 млрд руб. По итогам года прогнозируем прирост на 17% — до 522 млрд рублей. Существенный вклад в инвестиционный рост в регионе вносит ПАО «ММК»: 15 июля дан старт работе новой коксовой батареи, завершили создание третьей очереди проекта «Притяжение».

Также Алексей Текслер добавил, что продолжается масштабная работа в сфере дорожного хозяйства. В этом году запланировали отремонтировать 800 км региональных и муниципальных дорог. С начала года введено в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья.

Магнитогорск имеет хорошие перспективы: благодаря ММК в городе динамично развиваются и промышленность, и социальная сфера, решаются экологические задачи.



«Мы обсудили ключевые планы, в том числе на этот сезон в Магнитогорске. По дорогам у нас рекорд, выходим на поселки, что очень важно. По количеству квадратных метров жилья также очень большой объем, и в разы превышаем предыдущие показатели. Продолжаем работу по благоустройству. В этом году завершим знаковый объект — сквер Металлургов. Скоро начнем новую большую стройку первого 50‑метрового бассейна в 149‑м микрорайоне Магнитогорска. В целом хочу отметить, что город меняется каждый год к лучшему. Постоянно уделяю этому внимание и буду продолжать это делать», — подытожил Алексей Текслер.

Сегодня днем Алексей Текслер, Владимир Якушев и глава Магнитогорска Сергей Бердников возложили цветы к памятнику «Тыл — фронту».