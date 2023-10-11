Алексей Текслер и Приборостроительный завод помогут в решении дорожной проблемы Трехгорного

Глава города и генеральный директор завода подписали соглашение о сотрудничестве

10 сентября в Трехгорном фактически был дан старт программе «Наш дом, наш двор, наш город», совместному проекту правительства Челябинской области и градообразующего предприятия — Приборостроительного завода. Глава Трехгорного Данил Громенко и руководитель ПСЗ Владислав Белобров в присутствии губернатора Алексея Текслера подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент Первого областного информагентства. Кроме того, при поддержке предприятия будет построен новый ФОК в городе.

Напомним, сегодня во время рабочего визита в ЗАТО Трехгорный Алексей Текслер сообщил, что 80 процентов обращений к нему жителей «запретки» касаются состояния дорожной сети. Глава Трехгорного Данил Громенко на совещании в ПСЗ подтвердил: проблема серьезная.

«У нас 78 километров дорог. За периметром 14,8 километра находится в ненормативном состоянии, внутри города — 10 километров. При этом дороги за периметром — единственные пути эвакуации населения, связь с другими территориями и трассой М-5 „Урал“», — рассказал Данил Громенко.

Из-за выхода из строя двух мостов на ручьях Смольный и Бахтияров до недавнего времени особенно страдали жители так называемого Трехгорного-1 — военного городка. Со сдачей в эксплуатацию Смольного моста эта проблема решена лишь частично. Теперь в планах мэрии на 2024 год — ремонт дороги от региональной трассы до КПП заправки, проходящей через отремонтированный мост.

По словам Данила Громенко, выделяемых на ремонт дорог средств недостаточно: за пять лет город смог обновить только 19 километров сети.

«У нас сложный рельеф, много спусков, лестниц, то есть трудностей для детей и стариков, мам с колясками. Но тротуары и внутриквартальные проезды мы ремонтировать не можем, они не обновлялись с советских времен», — добавил глава ЗАТО.

Данил Громенко рассказал, что совместно с ПСЗ подготовлен проект «Наш двор, наш дом, наш город», направленный именно на развитие дворовой, внутриквартальной инфраструктуры.

Авторы уверены, что вопрос тротуаров, проездов, лестниц можно решить в течение пяти лет при условии ежегодного выделения 60 миллионов рублей. Программа предполагает также в случае необходимости расширение проездов.

Громенко поддержал министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев. Губернатор также не остался равнодушен.

«Мы в три-четыре раза увеличим финансирование ремонта дорог, это не считая капиталоемких объектов — мостов», — заявил глава региона.

Кроме того, на совещании Алексей Текслер объявил о строительстве в Трехгорном нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Планируется и строительство ледового дворца.

Гендиректор приборостроительного завода Владислав Белобров заметил, что заводчане — прежде всего жители Трехгорного и также заинтересованы в развитии родного города. Затем стороны подписали соглашение о сотрудничестве.