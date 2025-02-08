Алексей Текслер и Сергей Чемезов подписали документ о развитии кадрового потенциала Челябинской области

Дорожная карта поможет решить проблему дефицита инженерных кадров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов подписали дорожную карту по развитию кадрового потенциала региона. Документ направлен на решение проблемы дефицита квалифицированных рабочих и инженерных кадров в организациях Ростеха, расположенных на Южном Урале, а также предусматривает комплекс мер по развитию сотрудничества между правительством региона и Ростехом, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Документ был подписан на заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, посвященном итогам 2024 года и задачам на 2025-й. Ключевыми задачами дорожной карты являются сокращение дефицита рабочих кадров, создание образовательно-производственных центров, повышение эффективности взаимодействия между Ростехом и исполнительными органами области, а также повышение заинтересованности школьников в получении рабочих профессий и инженерных специальностей.

«Подписание дорожной карты с Ростехом — это важный шаг в развитии кадрового потенциала Челябинской области. Мы нацелены на создание современной системы подготовки специалистов, которая будет отвечать потребностям высокотехнологичных предприятий. Уверен, что совместными усилиями мы сможем решить проблему дефицита квалифицированных кадров и обеспечить устойчивое развитие региона»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Сергей Чемезов отметил высокие кадровые потребности предприятий госкорпорации, которые выполняют гособоронзаказ и гражданские программы, и добавил, что вовлеченность региональных властей в процессы профориентации школьников поможет решить этот вопрос.

На заседании глава Ростеха вручил Алексею Текслеру медаль имени Михаила Калашникова — одну из ведомственных наград Минобороны России.

Ранее Алексей Текслер и Сергей Чемезов обсудили развитие роботизации производства на предприятиях Ростеха в Челябинской области.