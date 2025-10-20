В челябинском межуниверситетском кампусе заложили фундамент научного корпуса

Готовность шести гостиничных корпусов составляет 65%

В Челябинске продолжается строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня — одного из самых масштабных инфраструктурных проектов региона. Как сообщил губернатор Алексей Текслер, в настоящее время готовность шести гостиничных корпусов второй очереди превышает 65%, а параллельно начат третий, ключевой этап строительства.

«Сейчас мы сосредоточили усилия на втором этапе — строительстве шести гостиничных корпусов. Работы идут полным ходом: ежедневно на площадке трудятся сотни специалистов», — отметил глава региона.

Параллельно начат третий этап — возведение учебно-научного комплекса и многофункционального конференц-зала, где уже ведутся фундаментные работы.

Кампус включает не только образовательные и жилые помещения, но и качественное общественное пространство с зонами отдыха, кафе, магазинами, прогулочными набережными вдоль реки Миасс и спортивными объектами.

Особое внимание уделяется оснащению будущего комплекса. Совместно с вузами и индустриальными партнерами ведется проработка оборудования более 40 современных лабораторий.

Строительство кампуса ведется по поручению президента России в рамках федерального национального проекта «Молодежь и дети» и находится на личном контроле губернатора. Проект создаст мощный образовательный центр, который станет точкой притяжения для талантливой молодежи и укрепит научный потенциал Челябинской области.