Алексей Текслер — Человек и губернатор

Коллеги ценят главу региона за строгость, справедливость и умение держать слово

Челябинец по рождению Алексей Текслер никогда не терял связей с малой родиной. 16-летним парнем он покинул столицу Южного Урала, потому что родители приняли решение о переезде в Норильск. Но, как рассказывает сам Алексей Леонидович, в последующие годы он бывал в Челябинске регулярно, навещая родных и друзей.

Алексей Текслер вернулся в Челябинскую область в марте 2019 года в качестве врио главы региона. В сентябре того же года с результатом 69,31% при явке избирателей 45,14% он одержал победу в первом туре выборов губернатора Челябинской области.

Одна из первых задач, которую перед правительством и предприятиями поставил новый глава региона, стало улучшение экологической обстановки. Так в Челябинской области появился собственный экологический стандарт, а промышленники подписали трехсторонние соглашения, которые в первую очередь обязывали их снижать выбросы в атмосферу.

Деятельность Алексея Текслера оценили на федеральном уровне. Лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев по итогам выборов в Законодательное собрание предложил губернатору возглавить региональное отделение партии. А с 21 декабря 2020 года Алексей Текслер вошел в состав президиума Госсовета РФ.







С первых дней новый глава региона дал понять, что спрашивать с подчиненных будет строго. Одна из характерных управленческих черт губернатора — общение с населением лично, а не через чиновников, только так можно узнать о реальных проблемах в территориях. Главное — это человек.

«До него никто не вел настолько открытого диалога с населением», — поделился с нами своим мнением глава Саткинского района Александр Глазков.





Знаменитый «разворот Текслера» стал узнаваемым стилем работы нового главы региона с муниципалитетами. В территориях начали решаться застарелые проблемы. В их числе — начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным ледовым покрытием в Сатке, а в Бакале был закончен и прошел экспертизу проект нового моста, которого жители ждали больше 10 лет. В Златоусте обновился трамвайный парк, выделены дополнительные средства на ремонты дорог и переселение жителей из ветхого жилья, решен вопрос по уходу от убыточной старой котельной (в городе построят три новых блочных модульных источника тепла).

«Человек он целеустремленный, знает цену своим словам. Больничный комплекс на 650 койко-мест будет построен также во многом благодаря поддержке губернатора», — добавляет глава Златоуста Максим Пекарский.

Коллеги и подчиненные отмечают главное качество челябинского губернатора — его слова не расходятся с делом. Если пообещал — выполнит, дал поручение — проверит и спросит по всей строгости.

«Человек, который не просто красиво говорит. Так, например, после моего обращения с просьбой о ремонте дорожного полотна в Северной части округа Алексей Леонидович распорядился изыскать возможность выделения средств и таким образом сделать подарок машгородовцам к 60-летнему юбилею района», — рассказал глава Миасса Григорий Тонких.





Для него нет различия между жителем мегаполиса и селянином. Каждый южноуралец, по мнению Алексея Текслера, должен жить комфортно. Особенно ярко это проявилось с началом пандемии коронавируса. Все территории Челябинской области почувствовали поддержку регионального центра.

«Решения, которые принимает, всегда доводятся до логического завершения. Так было с очистными сооружениями, которые требуют капитального ремонта, так было с решением о выделении транспорта в городскую больницу», — поделился глава Карталинского муниципального района Анатолий Вдовин.

Сегодня, 19 января, Алексей Текслер отмечает свой 48-й день рождения. Редакция информационного агентства «Первое областное» присоединяется к поздравлениям и желает политику успехов в работе, реализации прорывных проектов на уровне региона и простого человеческого счастья!