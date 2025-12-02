Алексей Текслер анонсировал новые крупные проекты в сфере здравоохранения

Это медцентр в Магнитогорске и новая больница в Златоусте

Челябинская область продолжает масштабную программу развития медицинской инфраструктуры. Работа ведется как на региональном, так и на федеральном уровне.

Ключевым проектом станет начало строительства нового многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске. Как сообщил губернатор Алексей Текслер, в настоящий момент решаются технические вопросы по подключениям, а старт работ запланирован на начало 2025 года.

Параллельно регион добился значительного прогресса в продвижении проекта новой больницы в Златоусте.

«Первый этап мы прошли, вошли в схему территориального планирования федеральную с новой златоустовской больницей. Следующий шаг будет уже принятие решения по финансированию», — пояснил глава региона.

Вопрос будет решаться совместно с Министерством здравоохранения РФ.

Эти амбициозные планы являются продолжением беспрецедентной за последние годы модернизации первичного звена, в рамках которой было построено или отремонтировано около 460 объектов. Губернатор подчеркнул, что сфера здравоохранения остается абсолютным приоритетом для дальнейшей работы.

Особое внимание будет уделено и кадровому обеспечению новых современных объектов. Глава региона обратился к главам муниципалитетов с призывом активнее работать с целевиками и создавать условия для привлечения молодых специалистов, отметив, что это общая задача всех уровней власти.