Алексей Лошкин потребовал ускориться со строительством детского сада в Парковом

Объект готов на 67%

Сегодня, 17 ноября, врио мэра Челябинска Алексей Лошкин провел совещание со строителями детского сада в микрорайоне Парковом на 140 мест. Как он сообщил в своем телеграм-канале, из-за проблем с третьими лицами срок контракта продлят, а сроки ввода детского сада сдвинутся. При этом врио главы города потребовал максимально ускориться с решением всех вопросов.

«Ведутся фасадные и отделочные работы, благоустраиваются детские площадки. Общая строительная готовность 67%. Потребовал от подрядчика максимально ускориться в устранении всех причин задержки. Со стороны администрации города обязательно окажем поддержку в решении всех сложных вопросов»,— написал он.

Напомним, детский сад должен был открыться в конце 2024 года, но из-за проблем с подрядчиком сроки сдвинулись. К работе по форсированию строительства подключилась прокуратура.