Александр Попов: «У школы только одна задача — научить читать»

2023 год объявлен в России Годом учительства. Поговорили с директором лицея № 31 о том, как живет современный учитель

Директор физико-математического лицея № 31 Александр Попов считает, что никто давно не любит «простую русскую училку». Он предлагает сделать символом Года учительства в России поэта Серебряного века Максимилиана Волошина. И объясняет почему.— Когда объявили Год учительства, я стал думать: вот кто из великих людей искренне, без притворства, любил простую училку? Я много книг за жизнь прочитал. И мне пришел на ум поэт Макс Волошин. Что он сделал? Он взял простую заштатную училку Лизу Дмитриеву — несимпатичную, хроменькую, неказистую девочку. Купил ей билеты из Санкт-Петербурга в Коктебель и учил писать стихи. Нет, не было у них никакой романтической истории. Он так захотел — сделать добро простой училке, которой никто никогда не сделает добра.

Макс Волошин сотворил педагогическое чудо, каких мало. Но он сделал то, что должен делать любой педагог. Не каждому человеку достается учитель. Не обязательно в школе — по жизни учитель. Это может быть мама, жена, любовница, тренер, лучший друг.

Волошин сразу сказал, что с таким именем, как Лиза Дмитриева, поэтом быть нельзя. Он придумал ей новое имя — Черубина де Габриак. Конечно, поначалу стихи получались плохие. Он правил, редактировал, наставлял. И в конце концов в Петербурге журналы в очередь стояли, чтобы ее стихи опубликовать. А когда Николай Степанович Гумилев усомнился в том, что девушка пишет сама, Волошин вызвал его на дуэль. Ради какой еще простой училки один русский поэт вызывал на дуэль другого русского поэта?

Стол у Александра Попова традиционно находится на широком подоконнике

— Я могу рассказать только про свой лицей. То, что происходит с учителями у меня, я знаю. Я служу им. Уверен, что ректоры университетов, директора школ должны служить не государству, а учительству. Как актеры служат театру.— Это тривиально. Это я знаю. Да, в школу приходят худшие выпускники педагогических, остальных оставляют в вузе или разлетаются кто куда. Давайте, я о своих расскажу? Я их так же брал из педагогического, который умирает.Вот один случай. У меня одиннадцатиклассник забил на учебу. Идет третий триместр, у парня выходят три двойки, и он не будет допущен к экзаменам. Это не страшно. Страшно то, что в семье происходит: папа на северах деньги зарабатывает, мама сына выгнала к бабушке, сама с дочкой живет. Ну на пап я давно рукой махнул. Бабушки перессорились, мальчишка между ними болтается. Он брошенный ребенок! У него трагедия. Его не любят.

Во внутреннем дворе лицея, в Ботаническом саду, стоит скульптура Бабы-яги. По школьной легенде, это жена ЕГЭ. Чтобы сдать экзамен, нужно договориться с ней

Я собрал своих учителей и сказал: «Мне нужна мама. Возможен даже вариант взять ребенка в семью до выпускных экзаменов». Три учительницы поговорили дома и мне сказали: «Мы готовы взять к себе».Вызвал бабушек. Построил в кабинете трех моих учительниц. Мальчик тут. Я говорю ему: «Вот, выбирай маму». И он выбрал! Это была учительница химии. Решил потом, что жить все же будет с бабушкой, но привозить-увозить, следить, чтобы был сыт и так далее, будет наша учительница. Так он жил три месяца до конца учебного года. Был допущен к экзаменам и все ЕГЭ написал выше 85 баллов.— Нет, у нас обычно средний балл выше 90. Я этим парнем поздно занялся. Так вот, в конце учебного года одна из его бабушек пришла сказать спасибо и подарила мне пачку чая. Аттестат выпускнику вручала его вторая мама. У нее самой двое детей. Мальчик принес ей огромный букет роз. Плакала, конечно.Другой случай. Девятый класс. Ребенок не учится. Родителям все равно. Я снова нахожу учительницу, которая будет мамой. Я плачу за работу мамой 15 тысяч рублей в месяц из своих денег: на такси, на шоколадки, на что нужно. Да, такое детское пособие. Я и его родителям показал: вот, даю 15 тысяч, чтобы ваш сын смог закончить 9 классов. Она за ним заезжала на такси, привозила, увозила, следила за всеми школьными делами... Он получил свидетельство об окончании 9 классов. Удивительная учительница.Знаете, кто она? Жена Адика Абдурахманова, Светлана. Математику у нас ведет уже три года. У меня нет случайных учителей. Даже если мальчик сейчас ничего не понял, то со временем поймет, у какого большого человека я оторвал жену.

В кабинете висит портрет Сергея Параджанова, великого и любимого (работа художницы Татьяны Сюсь)

— Вот еще история. Учительница истории Светлана Николаевна Спицына взяла пятерых учеников и 22 июня они поехали в Брестскую крепость. Привезли оттуда святую землю, мы ее тут, на территории, закопали. Теперь 31-й лицей и Брестская крепость — побратимы. А дети вернулись другими. Светлана Николаевна Спицына — та самая учительница, которая ребят в Освенцим возила, которая с детьми собирает посылки в Донбасс все восемь лет.В этом году учителя литературы будут ездить в Коктебель. Я своих учителей люблю. Они мои дети.— Меня почему-то никогда не приглашали выступить на августовском педсовете. Я бы сказал, что главная задача школы — научить ребенка читать. Боль сегодняшнего времени в том, что дети читать перестали. Больше ничего не нужно. Когда ребенок читает, он учится думать, он очищается. И у него все получится: и математика, и физика. Нет, ему не будет в жизни легко. Но зато он будет самостоятельным и свободным. Все заключено в книгах.Но чтобы ребенок захотел читать — учитель должен любить читать. Тогда он сможет увлечь и заразить.Пару лет назад в школу приезжал губернатор Алексей Текслер. Он спросил меня: «Вы столько лет работаете в школе, в чем главная проблема образования?» Я ответил коротко: «Чиновники от образования не подозревают, что в школе есть дети». Он очень удивился. Государству не нужны дети. Им нужны отчеты. Никогда еще школа не была под таким гнетом бумаг.Зайдите в кабинеты чиновников, посмотрите, какое там убранство, какая техника. Школам бы эти деньги! Я вам так скажу: если бы у меня была двухуровневая квартира, дача и машина, никакого 31-го лицея бы не было.Я выпускаю детей мирового уровня. Хоть бы один раз кто-то поинтересовался, сколько стоит один олимпиадник. Минобр дает на занятия с тренером 300 рублей в час. Стоимость одного часа у тренера такого уровня, который готовит ребят на международные олимпиады, — 5000 рублей. А в следующем году будет 8000. Конечно, родители этих денег не платят, платит лицей.В прошлом году Катя Шиляева стала абсолютной чемпионкой Европы по информатике среди девочек, Миша Будников взял мировое золото по информатике, Боря Иванчиков — серебро и золото по экономике на межнаре. По экономике в мировых первенствах вообще кроме учеников 31-го лицея никто из Челябинска не побеждает.Если говорить об отношении государства к учителям, то в этом году все особенно печально. Вот погиб мальчик — провалился в открытый колодезный люк во дворе школы № 131. Конечно, трагедия. Чиновники живо назначили виноватым директора школы. Они должны его защищать! Я своих учителей защищаю до последнего. Нужно же начинать с сути проблемы: запретить сбывать железные люки в металлолом. Не просто запретить, а проконтролировать, что никто нигде никак не может его продать. Сколько детей уже погибли... Годами все это продолжается. Мы назначаем виноватых. И что дальше?— И никто не почувствует, поверьте! Чиновники не служат учителю. Поэтому я настаиваю, чтобы символом Года учительства был Максимилиан Волошин с его преданностью простой, никому не известной училке.— Это памятник Математике, но Перельман будет узнаваем, он меня вдохновил. Да, получилось. Я собрал 700 тысяч: 700 человек сдали строго по тысяче рублей. Вот здесь, перед входом в школу, будет стоять памятник. Над ним работает скульптор Иван Тряпицын из Екатеринбурга (он же делал и нашего Дон Кихота). Я считаю Перельмана человеком, который сохранил честь математики, отказавшись от премии тысячелетия.Откроем памятник в День учителя, 5 октября.

«Наш лицей находится в коммунистическом квадрате улиц, между госпиталями двух мировых войн. Там, где городское управление образования, был госпиталь во время Первой мировой. Мой дед лечился там от ран. Там, где сейчас 30-я школа, — госпиталь времен Второй мировой. А под землей течет речка Челябка, с которой начинался Челябинск», — рассказывает директор.