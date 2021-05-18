В Челябинском лицее № 31 установят памятник Математике

Образ точной науки олицетворяет лауреат Нобелевской премии Григорий Перельман. Новость об этом опубликована на сайте 31-го лицея

Идея установить у кафедры математики памятник принадлежит директору физико-математического лицея № 31 Александру Попову. Торжественное открытие монумента запланировано на День лицея — 19 октября 2021 года.

— Мандельштам считал, что цель поэзии — сохранить ее честь. Перельман для меня — человек, который сохраняет честь математики. Моя задача — учить математике по Перельману. Всех удивляло в начале XX века, зачем Куприн написал «Гранатовый браслет», когда наступило время «Буревестника» Горького. Если бы Россия тогда услышала не Горького, а Куприна, история повернулась бы совсем по-другому. В начале XXI века в мире все так же тяжело и сложно. И мне хочется людям подарить «Гранатовый браслет» , а не «Песнь о буревестнике»,— пояснил свой замысел Александр Попов.

Александр Евгеньевич уточняет, что это памятник не Перельману, а математике, но ученый, конечно, будет узнаваем. Он будет создан из бронзы и гранита скульптором Иваном Тряпицыным, автором памятника Дон Кихоту, установленному во дворе лицея.