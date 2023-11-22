Александр Кузнецов открыл образовательный центр в Африке

Исполняющий обязанности ректора ЮУрГППУ посетил университет, где наши преподаватели будут учить иностранцев русскому языку

В столице Мали — городе Бамако — начал работать российский Центр открытого образования. В центре, который призван пропагандировать русский язык, будут работать преподаватели российских вузов, в том числе из Челябинска.

«Выражаю благодарность министерству высшего образования Республики Мали и университету литературы и гуманитарных наук Бамако за возможность совместной работы», — заявил на открытии центра исполняющий обязанности ректора ЮУрГГПУ Александр Кузнецов.

Напомним, в 2023 году Россия создаст по миру 56 центров открытого образования. Половина центров расположится в Африке. На территории африканского континента челябинцы будут работать в университетах двух стран — Сенегала и Мали. Сначала они проведут краткосрочные курсы знакомства с русским языком и культурой: научат студентов понимать простые фразы, расскажут о наших праздниках, этикете, культуре. Дальше будут отобраны те, кто хотел бы учиться в российских университетах.

Например, ЮУрГГПУ планирует обучать студентов из Африки по специальности «учитель русского языка».