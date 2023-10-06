Преподаватели из Челябинска едут с просветительской миссией в Африку

Педагоги расскажут там про Россию, русских и Пушкина

В 2023 году Россия создаст по миру 56 центров открытого образования, все они будут выполнять миссию просвещения — знакомить жителей других стран с культурой и языком нашего государства. Половина центров расположится в Африке. И уже этой осенью туда поедут четыре преподавателя из Челябинска.

«В Африке расположены одни из беднейших стран мира, они нуждаются в реанимации экономики. Россия готова им помогать. Но чтобы получить доступ к каким-то компетенциям России, нужны специалисты, которые знают русский язык. Поэтому преподаватели нашего университета и отправляются в Африку с просветительской миссией», — говорит и. о. ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Александр Кузнецов.

Челябинцы будут работать в университетах двух стран — Сенегала и Мали. Сначала они проведут краткосрочные курсы знакомства с русским языком и культурой: научат студентов понимать простые фразы, расскажут о наших праздниках, этикете, про солнце русской поэзии Александра Пушкина, который, как известно, имел африканские корни.

Дальше будут отобраны те, кто хотел бы изучать русский серьезно и даже учиться в российских университетах. Например, ЮУрГГПУ планирует обучать студентов из Африки по специальности «учитель русского языка».

Страны Африки долго были французскими колониями. Многие люди там говорят по-французски, в основном мусульмане. «Наших преподавателей ждет нестандартная аудитория. Но в то же время там много инженеров, медиков, педагогов, которые получили образование в Советском Союзе. Воспоминания о нас самые позитивные. Наша задача — возобновить старые связи», — говорит Александр Кузнецов.

Ранее ЮУрГГПУ подписал соглашение с несколькими университетами Мали и Сенегала о подготовке учителей русского языка.