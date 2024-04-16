Аграрии Челябинской области назвали риски посевной кампании

На Южном Урале планируют засеять 1,74 миллиона гектаров

Погодные катаклизмы, рост цен на топливо и снижение рыночных цен на сельхозпродукцию — южноуральские аграрии оценили риски посевной кампании, которая стартует в Челябинской области менее чем через неделю, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Так, снег сошел с полей практически повсеместно, почва оттаяла на крайнем юге Челябинской области, в юго-восточных, юго-западных и северо-восточных районах области. При этом, несмотря на дождливую осень прошлого года и снежную зиму, запасы влаги в метровом слое почвы сформировались в пределах среднемноголетних значений, а это всего 60—80% от оптимально необходимых.

Кроме того, из-за прошлогодней экстрасложной влажной уборки аграрии не смогли полностью обеспечить себя, как раньше, семенами зерновых культур и картофеля. Впрочем, сейчас этот вопрос практически решен благодаря региональным субсидиям, отметил вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков.

«В этом году областной бюджет увеличил объем господдержки АПК, в целом сумма субсидий по отношению к прошлому году выросла на 400 миллионов и составит 2,9 миллиарда рублей. В первую очередь 350 млн рублей было выделено дополнительно на приобретение семян», — отметил он.

В оставшееся время перед посевной хозяйства закупают и создают необходимый запас посевного материала, минеральных удобрений, топлива. По словам министра сельского хозяйства Алексея Кобылина, цены на горюче-смазочные материалы в последние недели стабилизируются. Стоимость летнего дизельного топлива составляет на сегодня 70 тысяч рублей за тонну, автобензина — 56,3 тысячи.

«На проведение весенних полевых работ требуется 50 тысяч тонн топлива. Аграрии приобрели уже около 80% от потребности. Это дает определенные гарантии, что посевная начнется и пройдет успешно», — отметил министр.

Помимо погодных катаклизмов, подорожания материальных ресурсов, к рискам аграрного сектора можно отнести и снижение рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию. За два года, по оценке сельхозпроизводителей, цены упали вдвое, в том числе на пшеницу — до 6,5 тысячи рублей за тонну.

Поэтому Минсельхоз ориентирует аграриев на диверсификацию посевов и сохранение площади маржинальных культур. Этой весной будет засеяно 1 млн 740 тысяч гектаров пашни, из них 1,4 млн га — зерновыми и зернобобовыми культурами, 7,8 тыс. га — картофелем и овощами, 230 тыс. га — масличными культурами.

«В этом году на 2,9 тысячи и 2,8 тысячи гектаров увеличатся площади посевов рапса и сои, на 10 тысяч га вырастет площадь посева гречихи, на 107 га — кукурузы на зерно. Кроме того, уже подписан порядок выплаты субсидий: 162 миллиона рублей до конца мая будет выплачено на производство и реализацию зерна. Эти субсидии выплачиваются с целью компенсации затрат, которые не окупаются из-за низких рыночных цен», — пояснил Алексей Кобылин.

В целом на период проведения посевной аграриям обещают выплатить почти миллиард рублей субсидий, в том числе несвязанную поддержку из федерального и областного бюджетов, средства на стимулирование производства картофеля и овощей и субсидии по другим направлениям.

Осенью из регионального бюджета будут выплачены средства на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений, техники, на строительство и модернизацию новых объектов АПК. Напомним, в 2023 году благодаря такой поддержке в области были введены в строй и модернизированы зернохранилища общей мощностью 51,6 тысячи тонн. В этом году в Агаповском районе будет построен еще один селекционно-семеноводческий центр мощностью 10 тысяч тонн семян. Ранее подобный семенной завод был построен в Чебаркульском районе, еще два мощностью 3 тысячи тонн семян каждый открыты в Кизильском и Чесменском районах.