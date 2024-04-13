Южноуральские аграрии завершают подготовку к посевной

Семена, удобрения, топливо должны быть готовы к 20 апреля

Аграрии Челябинской области завершают приготовления к посевной кампании. В этом году планируется засеять 1 миллион 736,8 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

«В том числе 1 миллион 397 тысячи га займут зерновые и зернобобовые культуры, 241,9 тысячи — кормовые, 229 тысячи — масличные культуры, 8 тысяч гектаров посадки картофеля и полевых овощей», — отметил министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин.

Он ориентировал аграриев на диверсификацию посевов.

«Важно вырастить востребованные на рынке культуры: твердую пшеницу, подсолнечник, бобовые, кукурузу на зерно, кормовые травы. Их площадь должна быть максимально возможной», — сказал он.

В этом году в планах южноуральских аграриев произвести 1 миллион 843 тысячи тонн зерна, 111 тысяч тонн картофеля, 35,6 тысячи тонн полевых овощей.

На подготовку и проведение ярового сева в виде различных субсидий аграриям региона будет направлен миллиард рублей, а также льготные кредиты. В Минсельхозе РФ южноуральцам уже одобрены заявки на 6,8 миллиарда рублей краткосрочных кредитов и сделана заявка на дополнительную потребность в кредитных ресурсах на посевную еще на 1,5 миллиарда рублей.

По поручению губернатора на приобретение недостающих семян зерновых и картофеля из областного бюджета дополнительно выделено и уже выплачено 350 миллионов рублей, средства получили 437 хозяйств. Губернатор поставил задачу, чтобы 20 апреля семена, удобрения и топливо были полностью готовы.