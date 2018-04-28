/ Как провести выходные в Челябинске? Афиша мероприятий

В южноуральской столице организуют ночные спектакли, проведут мастер-классы и устроят спортивные соревнования.

28 апреля

Подарки за регистрацию на Госуслугах

В эту субботу челябинцы могут совместить приятное с полезным. Все, кто в этот день подтвердит учетную запись на портале Госуслуг в Многофункциональных центрах города, получат памятные подарки. Кроме того, каждому десятому обратившемуся подарят дополнительный сувенир. Необходимо обращаться в МФЦ по адресам: улица Труда, 164; улица Комарова, 39; улица Сони Кривой, 75А; Проспект Победы, 396/1; улица Новороссийская, 118В.

Маршрут памяти

В третий раз в южноуральской столице состоится масштабная социальная акция «Маршрут памяти» к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. Утром 28 апреля на торжественных линейках в школах № 68, № 95, № 96, № 155, общеобразовательном центре № 1 (филиал) школьники поздравят ветеранов ВОВ. Затем участники в сопровождении опытных экскурсоводов на автобусах направятся к монументу «Скорбящие матери», мемориалу погибшим войнам Интернационалистам на «Лесном кладбище», после проследуют к Вечному огню. «Маршрут памяти» для ветеранов завершится торжественным обедом.





Босх и его удивительный мир

Прикоснуться к прекрасному и разнообразить стандартный набор киножанров можно на показе картины «Удивительный мир Иеронима Босха». Фильм-выставка рассказывает о живописном наследии известного художника. Сеанс состоится в кинотеатре «Киномакс-Родник» 28 апреля в 15:00. Длительность фильма 1,5 часа.

Киноквиз

Схватку любителей кино и знатоков режиссеров и актеров организовали в кинотеатре «Киномакс-Родник». Принять участие могут команды от 4 до 6 человек. Киноквиз стартует в 16:00. Участие бесплатно, обязательная регистрация по номеру 223-08-70. Победители получат годовой абонемент в кино.





Моноспектакль о любви

Получить ответы на вопросы о любви и насладиться актерской игрой можно на моноспектакле «Любовь живет три года» по одноименному роману Федерика Бегбедера с актером академического театра драмы им. Наума Орлова Вадимом Долговых. Есть ли у любви срок годности? Узнаете в заведении «Doza Coffee», начало в 16:00, продолжительность: 90 минут.

Добрая и трогательная комедия

«Девичник над вечным покоем» устроит Театр драмы. Это добрая и трогательна комедия о трех подругах, организовавших что-то вроде клуба для вдовствующих особ, заседания которого регулярно проходят на кладбище. Начало в 17:00, продолжительность: 120 минут.

Опера на итальянском языке

Опера «Мадам Баттерфляй» — творение великого итальянского композитора Джакомо Пуччини. Это история большой, чистой любви молодой гейши, прозванной за красоту и изящество Чио-Чио-сан (Бабочка). Ради любви юная Баттерфляй жертвует всем, но счастье длится недолго. Театр оперы и балета, начало в 18:00, продолжительность: 182 минуты.

Ночной театр

Уникальное событие организовали в Камерном театре. Актеры устроили ночной показ, а спектакль предложили выбрать зрителям. Так на сцене снова оказалась постановка «Музыки и сигарет не хватит до весны». Юлия и Август, найдя друг друга в Интернете, договариваются о совместном самоубийстве. Отправившись в горы Норвегии, чтобы спрыгнуть со скал, они берут с собой видеокамеры, желая оставить современникам видеопослание. Начало в 22:00. Билеты необходимо покупать заранее.

29 апреля

Иван-Царевич и Серый волк

Актеры Молодежного театра приглашают челябинцев отправиться в сказочное путешествие. Зрители на спектакле «Иван-Царевич и Серый волк» спасут Василису Премудрую от Змея Горыныча. Для этого они проберутся сквозь волшебный лес, где обитают невиданные звери, Кощей, Баба Яга, Шамаханская Царица, Леший, Соловей-Разбойник, Черный Ворон и многие другие персонажи русских народных сказок. Начало в 11:00 и 13:00.

Гимнастический «Meteorite»

Любителей зрелищного спорта приглашают на открытый Кубок Челябинска по шестовой акробатике и воздушной гимнастике Pole Cup «Meteorite». С 2016 года соревнования получили статус открытого Кубка и были названы в честь значимого и узнаваемого события в нашем городе — Метеорит. Мероприятие будет интересно всем, кто любит красивый спорт, воздух, адреналин. Стоимость билетов: взрослый — 400 рублей, детский — 200 рублей. Детям до 5 лет вход бесплатный. Справки по телефону: +7 (909) 089-28-80.

Песочная живопись

Нестареющая классика в необычном исполнении. Спектакль песочной живописи представляет постановку «Щелкунчик». Добрая сказка о любви и верности, дружбе и самоотверженной, искренней вере в мечту, которая однажды непременно станет явью. Продолжительность: 30 минут. Проспект Ленина, 5, начало в 13:00, телефон: 8 (351) 775-22-28.





Международная программа московского цирка Никулина

Цирк Никулина снова в Челябинске. Незабываемые трюки, красочный ямайский шоу-балет, канадских медведей, африканских зеброидов, нильских крокодилов, австралийских страусов, гигантских египетских верблюдов и других экзотических животных удивят даже самых искушенных зрителей.

Стоимость билетов: 500-1500 рублей. Челябинский цирк, начало в 16:00.

30 апреля

«Джаз без границ»

Международный день джаза с размахом отпразднуют в Челябинске. С 14-00 до 17-00 в ТРЦ «Алмаз» прозвучат jazz, jazz-rock, fusion, acid-jazz, electro-pop, авторские произведения и композиции современных музыкантов в новой аранжировке в исполнении Ульяны Пережогиной и «FADE IN Project», а также выступят лауреат международных джазовых фестивалей квинтет Антона Бугаева и рио «Вектор джаза».





Белоснежка и семь гномов

Любимую детскую сказку воплотили в танце. По сюжету у Короля была любимая дочь — Белоснежка. Но красота Белоснежки вызывала страшную злобу и зависть у Королевы-мачехи. Коварная мачеха отправляет девочку в лес. Но Белоснежка и в лесу находит друзей: птицы, звери, забавные гномы. Хореография, музыка и декорации переносят всех зрителей в фантастический мир сказки. Продолжительность: 60 минут, театр оперы и балета, начало в 13:00.

Тринадцатый номер

Театр драмы приглашает на комедию «Out of order, или Тринадцатый номер». Помощник премьер-министра Ричард Уилли пригласил с хорошо известными намерениями в свой гостиничный номер хорошенькую секретаршу Джейн. Все было замечательно до той самой секунды, когда Джейн внезапно обнаружила в номере мертвое тело. Начало в 18:00, продолжительность 165 минут.

1 мая

Невероятное путешествие мышонка Пика

Еще один «песчаный» спектакль состоится 1 мая. Добрая сказка Виталия Бианки приглашает зрителя в увлекательное путешествие по удивительному миру природы родного края. Спектакль задуман художником-исполнителем как мультфильм, каждый раз рождающийся заново во время живого выступления. Продолжительность 30 минут, проспект Ленина, 5, начало в 11:00.





Маяковский из песка

Для тех, кто предпочитает более серьезные жанры, мастера песочного дела подготовили постановку «Маяковский. Как живой с живыми говоря». Поэт, драматург, актер, трибун, художник, копирайтер, который жил, дышал и любил стихами. В основе спектакля — лучшие произведения Маяковского: «Флейта-позвоночник», «Облако в штанах», «Скрипка и немножко нервно», «Необычайное приключение летом на даче», «Послушайте», песни на стихи поэта и музыка русского авангарда 20-30ых годов.

Стоимость билетов: 80-110 рублей, продолжительность: 50 минут. Проспект Ленина, 5, начало в 12:00.

LookBook

Выставка с необычным названием и воплощением работает в картинной галерее Музея изобразительных искусств. Проект воплощен при поддержке Министерства культуры челябинской области, Челябинского государственного музея изобразительных искусств, Галереи современного искусства «ОкNо». Художница работает с гардеробом трех поколений собственной семьи как с архивом, хранящим воспоминания о времени. При этом затрагиваются важные аспекты жизни человека вообще: существование в советское время культуры шитья как возможности проявить свою индивидуальность, выйти за рамки, устанавливаемые общепромом. В инсталляции образы, созданные художницей, смешиваются с образами моделей из журналов. Улица Труда, 92а.

2 мая

Мастер-класс по рисунку карандашом

Специальное занятие для тех, кто давно хотел освоить мастерство рисунка карандашом. Для тех, кто хочет попробовать или научиться рисовать. Все, кто войдет во вкус, смогут отточить мастерство на курсах по графике. Стоимость — 500 рублей. Начало в 18:00, улица Каслинская, 34.





Сильва

Оперетта станет идеальным завершением выходных. Театр оперы и балета представляет постановку «Сильва». Оперетта победно зашагала через фронты мировой войны: триумф в Берлине, через год — в Будапеште, дальше — Швеция, Финляндия. В России оперетта И. Кальмана называлась просто «Сильва» — слово «княгиня» в обстановке тех дней выглядело бы на афише неуместно. «Да здравствует любовь», она же «Княгиня чардаша», она же «Сильва» — как бы не называть ее, на сегодняшний день это, бесспорно, оперетта № 1 всех времен и народов. Театр оперы и балета, начало в 18:30.