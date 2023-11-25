Аэропорт Магнитогорска полностью обновят в 2024 году

Задачу технического перевооружения воздушной гавани поставил президент Владимир Путин

Рабочую поездку в Магнитогорск губернатор Челябинской области Алексей Текслер завершил осмотром реконструированной взлетно-посадочной полосы в аэропорту. Также глава региона провел совещание на тему развития воздушной гавани. По его словам, сейчас решается вопрос строительства нового терминала, после чего это будет полностью обновленный и современный аэропорт, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Аэропорт Магнитогорска закрыли на реконструкцию минувшим летом. За рекордные пять месяцев там обновили взлетно-посадочную полосу длиной более трех километров, рулежную дорожку, места стоянок для двух самолетов, модернизировали систему электроснабжения и установили новые мачты освещения, светосигнальное и метеорологическое оборудование. И уже 11 ноября аэропорт принял первые рейсы.

«Это важный объект не только для города, но и для всего региона. Взлетно-посадочную полосу реконструировали в сжатые сроки, работы прошли за пять месяцев. Сейчас аэропорт уже работает. Но это не все, продолжим и дальше его развивать. Сейчас прорабатываем вопрос строительства нового терминала, после его завершения это будет полностью обновленный и современный аэропорт»,— сказал Алексей Текслер.

По словам губернатора, задачу технического перевооружения аэропорта поставил президент России Владимир Путин, и область уделяет и продолжит уделять особое внимание модернизации воздушной гавани.

Аэропорт открыт, но работы по его обновлению продолжаются. Например, сейчас строят площадку для обработки самолетов противообледенительной жидкостью. В ближайшем будущем расширят перрон для стоянки и обслуживания самолетов, построят новое здание аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускной пункт, устроят водосточно-дренажную систему и очистные сооружения дождевого стока, патрульную дорогу и ограждение территории аэропорта в комплексе с техническими средствами охраны.

Все работы по обновлению магнитогорского аэропорта завершат в 2024 году. В том же году начнется строительство нового аэровокзального комплекса.