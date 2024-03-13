Аэропорт Курчатов обслужил почти 2,2 млн пассажиров в 2023 году

На сегодняшний день это рекорд, однако компания продолжает наращивать пассажиропоток

В 2023 году Международный аэропорт Челябинск им. И. В. Курчатова обслужил 2 162 423 пассажира. Это на 12,5% больше, чем в 2022-м, когда воздушная гавань приняла и отправила 1 922 653 человека, число самолетовылетов выросло на 4,3%, сообщает авиапредприятие.

В 2023 году рейсы из аэропорта Курчатов выполняли 18 авиакомпаний-партнеров на 36 направлениях, в том числе на 23 — по внутренним и на 13 — по международным воздушным линиям.

«В топ-5 самых популярных направлений по России в 2023 году вошли, за исключением традиционно востребованных Москвы и Санкт-Петербурга, также Сочи, Минеральные Воды, Новосибирск и Казань. Среди наиболее востребованных направлений на международных воздушных линиях лидируют Анталья, Душанбе, Ереван и Стамбул», — говорится в сообщении.

Рекорд может быть побит уже в этом году. Уже в январе — феврале число обслуженных пассажиров выросло на 6,5% к аналогичному периоду 2023-го, составив более 289 тысяч. Увеличение пассажиропотока произошло в основном за счет внутренних рейсов: с начала года наблюдается рост перевозок в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, увеличился спрос на направления Казань, Красноярск, Волгоград, Нижний Новгород, Нижневартовск, Самара, кроме того, возобновлены рейсы в Калининград.