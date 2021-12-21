Аэропорт Челябинска закрыли до 22:00 из-за снегопада

Город с 11 утра не принимает самолеты

Аэропорт Челябинска будет закрыт до 22:00 21 декабря. Самолеты не принимают с 11 утра из-за сильного снегопада. Информацию опубликовала пресс-служба аэровокзала. По информации Гидрометцентра, снег в Челябинске будет идти до 23:00.

Взлетно-посадочные полосы пытаются очистить от снега и наледи. Как сообщается на электронном табло аэропорта, задерживается прилет 13 рейсов из Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска и Красноярска. Отложено три рейса в Москву.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», вечером 21 декабря центр Челябинска сковали десятибалльные пробки. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», крупные заторы образовались на нескольких крупных улицах в центре города. Движение было затруднено на улице Ленина, Труда, Цвиллинга, Свободы, Воровского и Энтузиастов.