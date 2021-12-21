В Челябинске впервые за год зафиксированы десятибалльные пробки

Причиной стал снегопад

Вечером 21 декабря центр Челябинска сковали десятибалльные пробки. Согласно сервису Яндекс.Пробки, крупные заторы образовались на нескольких крупных улицах в центре города. Движение затруднено на улице Ленина, Труда, Цвиллинга, Свободы, Воровского и Энтузиастов.



На Северо-Западе города стоят Комсомольский проспект, проспект Победы и улицы Молодогвардейцев и Братьев Кашириных. Заторы также образовались на выезде из города по Свердловскому тракту и на Копейском шоссе.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, снегопад в городе прекратится в 23:00. Сейчас на региональных дорогах работают 200 единиц снегоуборочной техники. Как сообщили в пресс-службе областного Миндортранса, ночью на региональных трассах последствия снегопада будут устранять 150 дорожных машин.

Из-за ситуации на дорогах к вечеру сильно выросли цены на такси. Поездка из центра города до Северо-Запада обойдется примерно в 300-400 рублей.

Сотрудники ГИБДД просят участников движения быть внимательными, соблюдать ПДД и рекомендуют заранее планировать маршрут.

Для борьбы с непогодой подрядчики, ответственные за очистку дорог, выведут снегоуборочную технику на улицы Челябинска в ночь с 21 на 22 декабря.

Напомним, утром 21 декабря пробки в Челябинске достигли восьми баллов, а на федеральной трассе М5 образовался многокилометровый затор.