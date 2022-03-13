Так, в понедельник, 14 марта, авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», выполнит по одному рейсу из Коломбо (Шри-Ланка), Хургады и Шарм-эль-Шейха (Египет).
А во вторник, 15 марта, сделает дополнительный рейс из Хургады (Египет).
«К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты „Аэрофлота“ „туда-обратно“ с использованным полетным сегментом из РФ. Всех пассажиров оповестят о полете по телефону, e-mail и по СМС», — рассказывают в пресс-службе.
Эти рейсы не будут последними. Идет согласование дополнительных вылетов.