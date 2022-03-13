«Аэрофлот» организует вывозные рейсы для туристов, застрявших в Египте и Шри-Ланке

Россияне смогут вернуться домой уже в начале следующей недели

«Аэрофлот» организует несколько вывозных рейсов, которые помогут вернуться в Россию застрявшим за границей туристам. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщила пресс-служба компании.

Так, в понедельник, 14 марта, авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», выполнит по одному рейсу из Коломбо (Шри-Ланка), Хургады и Шарм-эль-Шейха (Египет).

А во вторник, 15 марта, сделает дополнительный рейс из Хургады (Египет).

«К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты „Аэрофлота“ „туда-обратно“ с использованным полетным сегментом из РФ. Всех пассажиров оповестят о полете по телефону, e-mail и по СМС»,

— рассказывают в пресс-службе.

Эти рейсы не будут последними. Идет согласование дополнительных вылетов.