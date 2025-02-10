Администрация Челябинска выдала разрешение на строительство бассейна возле ЧелГУ

Его начнут строить, как только поступит финансирование

Администрация Челябинска выдала разрешение на строительство бассейна возле ЧелГУ. Об этом глава Калининского района Владимир Шамне рассказал на аппаратном совещании в мэрии, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Выдано разрешение на строительство бассейна на северо-западе Челябинска. Объект появится по улице Братьев Кашириных, 129», — сообщил Владимир Шамне.

Планируется, что бассейн станет частью физкультурно-оздоровительного комплекса, который смогут посещать и студенты, и горожане. ФОК финансировался из федерального бюджета. Его строительство началось в 2019 году, затем приостановилось и возобновилось в 2022 году.





«Сейчас строительство первой очереди ФОКа находится на заключительном этапе, выполнено более 95% работ», — сообщили ИА «Первое областное» в Челябинском государственном университете.

Бассейн начнут строить, как только будет определено финансирование. Согласно проекту, площадь здания составит три тысячи квадратных метров. Помимо 25-метрового бассейна там будут сауны с душевой, массажный кабинет, тренажерный зал. Со спортивным комплексом бассейн свяжет теплый коридор.



