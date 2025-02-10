Администрация Челябинска выдала разрешение на строительство бассейна возле ЧелГУ. Об этом глава Калининского района Владимир Шамне рассказал на аппаратном совещании в мэрии, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
«Выдано разрешение на строительство бассейна на северо-западе Челябинска. Объект появится по улице Братьев Кашириных, 129», — сообщил Владимир Шамне.
Планируется, что бассейн станет частью физкультурно-оздоровительного комплекса, который смогут посещать и студенты, и горожане. ФОК финансировался из федерального бюджета. Его строительство началось в 2019 году, затем приостановилось и возобновилось в 2022 году.
«Сейчас строительство первой очереди ФОКа находится на заключительном этапе, выполнено более 95% работ», — сообщили ИА «Первое областное» в Челябинском государственном университете.
Бассейн начнут строить, как только будет определено финансирование. Согласно проекту, площадь здания составит три тысячи квадратных метров. Помимо 25-метрового бассейна там будут сауны с душевой, массажный кабинет, тренажерный зал. Со спортивным комплексом бассейн свяжет теплый коридор.