Главгосэкспертиза одобрила проект строительства бассейна возле ЧелГУ

К работе планируют приступить в этом году

Возле Челябинского государственного университета построят бассейн. Он будет частью физкультурно-оздоровительного комплекса, который смогут посещать как студенты, так и горожане. Разрешение на возведение объекта выдала Главгосэкспертиза России, сообщается на сайте ведомства.

«Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на вторую очередь строительства в Челябинске физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Финансирование строительства планируется осуществлять в основном за счет средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовил производственный кооператив „Головной проектный институт Челябинскгражданпроект“», — сказано в пресс-релизе организации.





ФОК возле главного корпуса ЧелГУ на улице Братьев Кашириных, 129 начинали строить в 2019 году после получения одобрения от Минобрнауки РФ. Но работы остановили. В январе этого года университет нашел подрядчика на первую очередь — собственно спортивный комплекс. В двухэтажном здании будут спортзалы, конференц-зал, фитнес-клуб, душевые, медицинский кабинет. Работы предстоит завершить до 31 января 2023 года. С подрядчиком заключали договор на 126 млн рублей. Но из-за роста цен на строительные материалы контракт вырос до 160 млн рублей, сообщал ректор ЧелГУ Сергей Таскаев во время февральского заседания комитета по социальной политике регионального Заксобрания.





Вторая очередь ФОКа — 25-метровый бассейн. Площадь здания, как сказано в проекте, составит 3 тыс. кв. метров. В нем будут сауны с душевой, массажный кабинет, тренажерный зал. Со спортивным комплексом бассейн свяжет коридор, его оборудуют на втором этаже. В скором времени ЧелГУ объявит конкурс на строительство бассейна. Запустить его могут в 2023 году. Деньги на работы планируют получить в виде адресной субсидии из федерального бюджета. По ранним подсчетам, требовалось 221 млн рублей.