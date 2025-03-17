Администрация Челябинска будет поддерживать производителей БПЛА

О новых грантах рассказал глава города

Администрация Челябинска будет поддерживать малый и средний бизнес, занимающийся производством беспилотников. Об этом глава города Алексей Лошкин сообщил на аппаратном совещании в мэрии.

«Это новая мера поддержки по линии экономики. Мы пересмотрели ряд мероприятий и пришли к выводу, что с частью из них нам требуется попрощаться ввиду неактуальности. Поступило предложение сформировать нормативно-правовую базу, которая бы стимулировала и поддерживала производство БПЛА», — сказал Алексей Лошкин.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Копейске открыли лабораторию беспилотных летательных аппаратов.