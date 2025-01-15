В Копейске откроют лабораторию беспилотников

Школьники изучат основы авиамоделирования и создадут собственные БПЛА

23 января в Копейске в учреждении дополнительного образования «Станция юных техников» откроют лабораторию беспилотных летательных аппаратов. Школьников познакомят с различными способами разработки БПЛА и методами их применения, сообщили в пресс-службе мэрии.

В лаборатории есть все необходимое для разработки беспилотников: комплекты для сборки, оборудование для пайки, 3D-принтеры, ноутбуки, станок для лазерной резки и многое другое. Также оборудована зона для пилотирования.

«Юные техники смогут не только изучать основы авиамоделирования, но и создавать собственные беспилотники, участвовать в соревнованиях и демонстрировать свои достижения на различных конкурсах и выставках»,— уточнили в мэрии.

Всего в Челябинской области на сегодняшний день открыто 18 лабораторий, посвященных освоению беспилотников.