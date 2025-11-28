А дух подтянется. В челябинском кафе рассказали, как можно поститься вкусно

В канун Рождественского поста отправились за вдохновением в вегетарианское кафе

Любой пост — это усмирение не только плоти, но и духа, не устают напоминать православным священники. Это и молитва, и размышления, и анализ своих поступков и помыслов, это добрые дела. Впрочем, по словам верующих, ограничения в еде в определенные периоды помогают сконцентрироваться, сосредоточиться на главном. Традиционные блюда в период поста — пироги, гречка, картошка, квашеные овощи... В канун Рождественского поста журналисты ИА «Первое областное» подумали, что хорошо бы чуть расширить постное меню. За вдохновением отправились в вегетарианское кафе.

И не прогадали. Кафе «Рада» работает в Челябинске уже почти 12 лет. По словам Марии Медведевской, для нее вегетарианство стало не ограничением, а открытием новых кулинарных горизонтов.

«Для меня стало открытием, что вегетарианская кухня гораздо проще, чем традиционная. Чтобы приготовить обычную мясную солянку, нужно часа три варить бульоны. А вегетарианская солянка готовится 20 минут! Добавляем соевый соус, доводим до кипения, загущаем крахмалом с бальзамиком — и люди, привыкшие к традиционному питанию, вообще не отличают ее от „настоящей“», — рассказывает Мария.

Во время разговора наблюдаем, как рождается одно из таких блюд — «Не-курица в соусе терияки». Роль «птицы» в этом блюде выполняет... пшеница, вернее пшеничный белок — сейтан, известный своей плотной, волокнистой структурой, идеально имитирующей мясо.

«Мы готовим сейтан самостоятельно: выращиваем пшеницу, смалываем ее, промываем — чтобы вымылся крахмал, остается пшеничный белок, тот самый глютен. Вместо сейтана можно использовать и соевое мясо — оно содержит около 49 граммов белка на 100 граммов, и соя — это полноценный растительный белок со всеми незаменимыми аминокислотами», — говорит Мария.

И продолжает колдовать над плитой: отправляет с сотейник поочередно ингредиенты для соуса терияки: молотый имбирь, сушеный чеснок, крахмал — для загустения, соевый соус, мед, перец... И в конце — заранее подготовленную «не-курицу» — сейтан, который пару минут пропитывается специями. И все. Блюдо готово. От начала и до конца — 20 минут. Осталось посыпать кунжутом и поститься вкусно.

«В этом году мы еще расширяем наш ассортимент, поскольку начали сотрудничество с проектом „Атомная биоэкономика“. Поэтому активно добавляем в меню блюда с травами. Они содержат естественные витамины, выводят радионуклиды и добавляют незабываемую изюминку в блюда. Например, недавно мы опробовали кексы с таволгой — и это вышло дешевле и, на мой вкус, приятнее, чем с дорогой натуральной ванилью», — рассказывает Мария.

По словам шеф-повара, благодаря новому сотрудничеству в кафе появился напиток, у которого уже есть постоянные поклонники: это чагочино — аналог кофе из чаги, гриба, который растет на березе.

«На базе кафе мы вместе с „Атомной биоэкономикой“ создали гастролабораторию по разработке новых рецептов. Будем проводить здесь мастер-классы и воркшопы, участники которых смогут сами придумать новые блюда с применением дикоросов. По-моему, в период Рождественского поста это более чем актуально», — говорит Мария.

И делится некоторыми «фишками» по применению трав — большинство ведь уверено, что их можно только заваривать в чай:

«Мята и шалфей идеальны для десертов и соусов, ясменник — прекрасный заменитель гвоздики, таволга, как я уже сказала, по вкусу напоминает ваниль, особенно если добавить финиковый сироп. Папоротник, богатый белком, можно солить и использовать как холодную закуску. А сколько можно сделать напитков — не только горячих, но и холодных...»

В общем, вдохновленные, мы смело начинаем свой «подвиг поста». Да, любой пост — это не просто диета. Да, это в первую очередь об усмирении духа. Но с чего начать обычному невоцерковленному человеку, который желает приобщиться? Очевидно, что соблюдение ограничений в еде — самый быстрый путь. А там и дух подтянется.